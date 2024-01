Stellantis: il Freedom of Mobility Forum annuncia l’argomento del 2024

Il Freedom of Mobility Forum, iniziativa promossa da Stellantis e mediata da un terzo ente neutrale, ha divulgato oggi i dettagli relativi al secondo dibattito virtuale annuale programmato per mercoledì 3 aprile 2024. Il tema del dibattito digitale del 2024 sarà incentrato su: “In che modo il nostro pianeta affronterà le esigenze di mobilità di 8 miliardi di persone?” Durante la discussione, verrà esaminato come i vincoli planetari possano influenzare la libertà di mobilità da diverse prospettive, inclusa la tecnologia, le dinamiche commerciali e lo stile di vita.

Il 3 aprile la nuova edizione del Freedom of Mobility Forum

Innovazione nell’edizione 2024: il Forum collaborerà con tre prestigiose università – Brandeis University (Stati Uniti), HEC Paris (Francia) ed ENSA Kénitra (Marocco) – coinvolgendo gli studenti per plasmare la discussione e invitandoli a mettere alla prova i relatori durante l’evento in diretta. Rafforzare la partecipazione dei giovani nel dibattito di quest’anno è cruciale per sfidare le concezioni convenzionali e favorire l’innovazione nel settore della mobilità.

Ulteriori novità per l’edizione 2024 includono la possibilità per gli spettatori dell’evento in diretta di interagire direttamente con i relatori attraverso tre sessioni di domande e risposte dedicate. Dettagli più approfonditi sulla durata e il contenuto del dibattito digitale di due ore saranno annunciati successivamente.

Cecilia R. Edwards, partner di Wavestone, una società di consulenza globale, tornerà nel ruolo di facilitatrice, moderando la discussione aperta tra i relatori e gli studenti. Edwards vanta esperienza nella conduzione di panel che coinvolgono leader aziendali, politici e filantropi nella collaborazione su questioni sociali chiave.

La società di ricerca online YouGov presenterà i risultati di un sondaggio esclusivo condotto in vista dell’edizione 2024 del dibattito dal vivo del Freedom of Mobility Forum. L’indagine mira a valutare la propensione al cambiamento nelle abitudini di mobilità degli intervistati in cinque paesi.

I risultati di ogni dibattito del Forum saranno resi disponibili su Freedomofmobilityforum.org e saranno utilizzabili da ciascuna parte interessata per informare le proprie strategie e i prossimi passi nelle rispettive discipline. La piattaforma funge anche da risorsa di informazioni e contenuti relativi all’argomento tra gli eventi annuali.