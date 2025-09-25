Leapmotor B10 celebra la sua anteprima austriaca ai Vienna Electric Days 2025

Leapmotor, il dinamico marchio cinese di veicoli elettrici, farà il suo debutto in Austria ai Vienna Electric Days, in programma dal 25 al 28 settembre 2025, presentando il nuovo SUV compatto completamente elettrico Leapmotor B10. Questo modello segna un passo importante per il brand, portando nel segmento C un mix innovativo di stile moderno, soluzioni tecnologiche all’avanguardia e comfort di alto livello. Con il B10, Leapmotor punta a ridefinire gli standard del mercato, offrendo un veicolo sostenibile e performante, pensato per chi desidera un’auto versatile e attenta all’ambiente, senza rinunciare a estetica e funzionalità di ultima generazione.

Al debutto in Austria il SUV Leapmotor B10 che da oggi sarà protagonista ai Vienna Electric Days 2025

Leapmotor B10 colpisce per il suo design espressivo e dinamico e per uno degli abitacoli più ampi della sua categoria. Con 2.390 mm dallo schienale del sedile posteriore al vano piedi, 1.400 mm di larghezza posteriore e un eccellente spazio per la testa (1.027 mm anteriore, 1.005 mm posteriore), il B10 offre un’eccezionale sensazione di spazio. Un moderno touchscreen flottante da 14,6 pollici domina il centro high-tech della plancia.

Il nuovo Leapmotor B10 si basa sull’innovativa architettura LEAP 3.5 ed è progettato per soddisfare le esigenze di giovani professionisti, famiglie e abitanti delle città. Il SUV elettrico è disponibile con due opzioni di batteria: una da 56,2 kWh, che offre fino a 362 km di autonomia, e una da 67,1 kWh, con un’autonomia fino a 435 km. Entrambe le versioni supportano la ricarica in corrente alternata (CA) da 11 kW e la ricarica in corrente continua (CC) ultraveloce fino a 168 kW, che permette di passare dal 30% all’80% della capacità in appena 20 minuti, garantendo viaggi rapidi e senza lunghe attese.

Leapmotor B10 è disponibile in due livelli di allestimento: la versione LIFE è già molto ben equipaggiata e include di serie un tetto panoramico in vetro da 1,8 m² con parasole elettrico, cerchi in lega da 18 pollici, una telecamera di parcheggio a 360°, il pacchetto ADAS completo e molto altro. L’ allestimento DESIGN aggiunge sedili in ecopelle, illuminazione ambientale, sedili anteriori riscaldati, ventilati e regolabili elettricamente e numerose altre dotazioni.

Leapmotor B10 è già ordinabile in Austria e l’arrivo nelle concessionarie è previsto per la fine di settembre. L’anteprima austriaca avrà luogo nell’ambito dei Vienna Electric Days, da giovedì a sabato dalle 11:00 alle 21:00 e domenica fino alle 18:00. Il prezzo di partenza è di 29.900 euro IVA inclusa, rendendo il B10 uno dei SUV elettrici più competitivi della sua categoria.