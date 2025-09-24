Leapmotor pubblica le prime immagini dell’i C10 di Irmscher

Il CEO di Leapmotor International, Tianshu Xin, ha ufficialmente presentato il design definitivo della nuova Leapmotor C10 in occasione del prestigioso CAR Symposium di Bochum, uno degli eventi più rilevanti del settore automobilistico europeo. Fino a quel momento, infatti, il pubblico e i media avevano potuto ammirare soltanto alcune immagini teaser che lasciavano intravedere linee e dettagli della futura ammiraglia del marchio cinese.

Con questa anteprima mondiale, Leapmotor ha scelto di sfruttare la grande visibilità offerta dal simposio per diffondere le prime foto ufficiali della vettura completa, mostrando finalmente al mondo intero il design esterno e gli interni. Si tratta di un passo strategico per il giovane e ambizioso costruttore cinese, che punta a rafforzare la propria presenza anche nei mercati internazionali.

“La Leapmotor i C10 è un’auto fantastica e ne sono molto entusiasta. Sono fermamente convinto che il nostro nuovo modello di punta contribuirà a far progredire il marchio Leapmotor in Germania. Maggiore autonomia, ricarica più rapida, dinamica di guida senza compromettere comfort o efficienza: la i C10 stabilirà nuovi standard per Leapmotor”, ha affermato Tianshu Xin al CAR Symposium.

La Leapmotor i C10 segna l’inizio della collaborazione a lungo termine tra Leapmotor e Irmscher, azienda tedesca affermata nella personalizzazione di veicoli. La i C10, inizialmente limitata a 250 veicoli, porta in Europa la tecnologia a 800 volt del marchio e sarà il nuovo modello di fascia alta di Leapmotor con 430 kW (585 CV) e trazione integrale elettrica. Tutti i dettagli tecnici sul veicolo e i prezzi saranno annunciati all’inizio del quarto trimestre del 2025.