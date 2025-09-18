Leapmotor B10: dopo l’IAA di Monaco protagonista anche al Salone di Lione

La rivoluzione elettrica continua: Leapmotor rafforza la sua reputazione rivolgendosi direttamente al pubblico in tutta la Francia. Dopo una serie di roadshow organizzati a luglio, il marchio sarà presente al Salone dell’Automobile di Lione, dal 24 al 28 settembre. A Lione, il pubblico potrà ammirare da vicino la nuova Leapmotor B10, esposta in una configurazione statica che permette di esplorarne ogni dettaglio. Questo SUV combina design elegante e linee dinamiche con interni luminosi e accoglienti. Al centro della plancia spicca un touchscreen da 14,6 pollici, che unisce funzionalità high-tech a uno stile raffinato.

Dopo aver fatto scalpore all’IAA Mobility di Monaco, il nuovo SUV Leapmotor B10 si dirige a Lione

Accanto alla Leapmotor B10, sarà possibile conoscere la T03, la city car agile e completamente equipaggiata, che vanta un’autonomia reale di 290 km, superiore ai 265 km del ciclo WLTP combinato, e che ha ricevuto il premio ECOBEST. La Leapmotor C10, SUV familiare, offre equipaggiamenti premium, guida confortevole e autonomia elettrica combinata di 420 km, confermata dalle cinque stelle Euro NCAP, simbolo di sicurezza e qualità.

Per chi desidera testare le prestazioni, i modelli T03 e C10 100% elettrici saranno disponibili in prova nei dintorni dell’Eurexpo, mentre la C10 REEV, con autonomia combinata fino a 970 km, permette di vivere l’esperienza di guida senza compromessi, ideale per chi è ancora indeciso sul passaggio all’elettrico. In più, saranno disponibili offerte vantaggiose per tutti i modelli relative al mercato auto della Francia: Leapmotor T03 a 139€/mese, C10 BEV a 299€/mese, C10 REEV a 329€/mese e Leapmotor B10 a partire da 330€/mese, tutte senza deposito e senza condizioni di ammissibilità, rendendo la gamma elettrica Hyundai competitiva e accessibile.