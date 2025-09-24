Mansory trasforma per la prima volta una Ferrari 12Cilindri: l’hanno chiamata “Equestre”

Mansory ha svelato la sua prima interpretazione della Ferrari 12Cilindri, battezzata Equestre, e il risultato è tutto meno che discreto. Il tuner tedesco, celebre per trasformare auto di lusso già estreme in creature ancor più audaci e provocatorie, ha rivolto la sua attenzione alla Ferrari più giovane a due posti, consegnata ai clienti solo a fine 2024. Il risultato non poteva essere che un concentrato di potenza extra e modifiche stilistiche radicali, pronto a far girare la testa al primo passaggio.

La Ferrari 12Cilindri di serie non scherza, con motore V12 aspirato da 6,5 litri con 830 cavalli e 678 Nm di coppia, capace di far impazzire qualsiasi pilota sul circuito di Monza. Mansory però non si è fermata, aumentando la potenza a 855 CV e portando la coppia a 730 Nm. E sorprendentemente, tutto ciò non è frutto di interventi invasivi sul motore, ma di una sapiente riprogrammazione della gestione elettronica e di un nuovo impianto di scarico sportivo.

Il sistema a quattro tubi, con terminali in fibra di carbonio integrati in un paraurti posteriore ridisegnato, non solo incrementa le prestazioni, ma regala anche un timbro più deciso, quasi minaccioso, al rombo del V12.

I cambiamenti estetici, bisogna dirlo, non sono da meno. La zona anteriore sfoggia prese d’aria maggiorate e un paraurti in fibra di carbonio completamente ridisegnato, accompagnato da un cofano anch’esso in carbonio. Flap laterali davanti e dietro le ruote migliorano la deportanza, mentre le estensioni dei passaruota rendono la 12Cilindri più larga e aggressiva. A completare il look ci sono i nuovi cerchi VF.5 di Mansory, da 21 pollici all’anteriore e 22 al posteriore, mentre la livrea abbina un intenso viola a dettagli in fibra di carbonio e una striscia con la bandiera italiana lungo il cofano.

Anche l’abitacolo segue il tema audace grazie ad accenti viola, finiture in fibra di carbonio, illuminazione LED sul padiglione, volante sportivo in pelle e carbonio con indicatore di cambio integrato, pedali personalizzati e tappetini trapuntati. Ogni dettaglio è pensato per sottolineare esclusività e lusso estremo.

L’Equestre debutta al Monaco Yacht Show 2025, che inizia oggi, e segna solo l’inizio delle sperimentazioni di Mansory sulla 12Cilindri. Saranno disponibili sia la coupé sia la spider, con ogni conversione adattata ai desideri del cliente. Con un prezzo base della Ferrari superiore ai 395.000 euro, una Mansory completamente personalizzata potrebbe facilmente superare il mezzo milione di euro.