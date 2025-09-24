Peugeot Partner Pro Skill: lanciata una nuova serie speciale in Germania

Peugeot amplia la sua gamma di veicoli commerciali leggeri con una nuova serie speciale. Il Peugeot Partner Pro Skill presenta un design sofisticato e un ricco equipaggiamento di serie per un supporto ottimale nel lavoro quotidiano. Il modello sarà offerto in tre varianti di trazione: una completamente elettrica e due diesel, tutte basate sulla lunghezza M. Gli ordini sono ora aperti, con prezzi a partire da 25.600 € (prezzo consigliato dal produttore) più IVA per il Partner Pro Skill Diesel 100 da 75 kW (102 CV).

Il design della serie speciale presenta dettagli raffinati che lo distinguono dal modello base. Ad esempio, il Peugeot Partner Pro Skill è dotato di mancorrenti sul tetto neri lucidi, che completano il veicolo con una pratica soluzione di trasporto e conferiscono anche un aspetto di alta qualità. La speciale carrozzeria con design Pro Skill, che include una testa di leone grigia sul pannello laterale posteriore, evidenzia chiaramente l’individualità e il design esclusivo di questa edizione speciale. Il Partner Pro Skill è disponibile di serie in Bianco Caolino, con le vernici metallizzate Argento Artense e Blu Libeccio disponibili come optional.

Il Peugeot Partner Pro Skill e il E-Partner Pro Skill sono disponibili come furgoni standard nella lunghezza M (4,40 m) con cabina a 3 posti. Presentano un’esclusiva fascia decorativa sopra i passaruota posteriori. Il Peugeot E-Partner Pro Skill con motore elettrico da 100 kW (136 CV) è dotato di una batteria da 50 kWh e offre un’autonomia fino a 339 km secondo il ciclo WLTP. Questa versione completamente elettrica è dotata di paddle al volante per il controllo dei livelli di frenata rigenerativa.

Il sofisticato sistema Moduwork consente di ripiegare il sedile passeggero a due posti per creare un ufficio mobile, oppure di aprire un portellone del vano di carico per trasportare oggetti molto lunghi (fino a 3,30 m).

La serie speciale è dotata di una gamma completa di funzionalità preconfigurate, tra cui, tra gli altri, il climatizzatore automatico bizona, un sedile di guida comfort regolabile in sei posizioni, un volante riscaldato in similpelle e un pavimento in gomma nella fila 1. Un vano chiuso dietro il quadro strumenti e due vani chiusi sul lato passeggero offrono ampio spazio di stivaggio. Il Peugeot Partner Pro Skill è dotato di serie del “Pacchetto Cantiere”, che offre 30 mm di altezza da terra aumentata, protezione sottoscocca, Grip Control con Hill Descent Control per ottimizzare la trazione in base al terreno, fendinebbia, una ruota di scorta di dimensioni standard e pneumatici 3PMSF per un’aderenza ottimale in condizioni invernali. Gli interni de Partner Pro Skill presentano anche uno speciale e robusto rivestimento del pianale, progettato per un uso intensivo.

Sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia garantiscono la sicurezza a bordo, tra cui Dynamic Surround View, Blind Spot Assist, assistenza al parcheggio con telecamera posteriore dinamica, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e sensore pioggia e luminosità. Le telecamere sopra le porte posteriori e sotto lo specchietto retrovisore esterno lato passeggero offrono una visione chiara della parte posteriore e laterale, normalmente difficili da vedere in un furgone completamente chiuso. Sono inclusi anche specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente, una copertura metallica di protezione del sottoscocca del motore e pneumatici all-season, che consentono una guida sicura in diverse condizioni meteorologiche.

Per i veicoli commerciali che affrontano terreni particolarmente difficili, il Peugeot Partner Pro Skill può essere equipaggiato a richiesta con un innovativo sistema di trazione integrale, sviluppato da Dangel, partner ed esperto di lunga data di Peugeot. Questo sistema è dotato di un motore elettrico posteriore completamente autonomo che non necessita di ricarica, un sollevamento aggiuntivo di 6 cm (9 cm totali) e una protezione sottoscocca sotto il motore e la trasmissione, il tutto senza compromettere il piacere di guida.