Fiat Panda e Alfa Romeo Tonale: a Pomigliano si ferma la produzione

Continua il momento no di Stellantis in Italia. Oggi ci soffermiamo sullo stabilimento di Pomigliano dove vengono prodotte Fiat Panda e Alfa Romeo Tonale per segnalarvi uno stop alla produzione delle due vetture. In questo caso per fortuna lo stop alla produzione non sarà lunghissimo. Infatti per quanto riguarda Fiat Panda non si lavorerà dal 29 settembre al 6 ottobre mentre per quanto concerne il crossover di segmento C della casa automobilistica del biscione lo stop previsto andrà dal 29 settembre al 10 ottobre.

A Pomigliano stop alla produzione di Fiat Panda e Alfa Romeo Tonale

Stellantis ha dichiarato che, nonostante la Fiat Panda abbia rafforzato la sua quota di mercato nel 2025, è stato necessario sospendere temporaneamente la produzione per ottimizzare l’assetto industriale, soprattutto nei mercati europei che a fine anno registrano cali nelle immatricolazioni. Per quanto riguarda Alfa Romeo Tonale, le vendite nel primo semestre del 2025 hanno registrato una lieve flessione complessiva dell’1,9 per cento. Tuttavia, il calo è risultato più marcato in alcuni Paesi: Belgio con una diminuzione del 10,9 per cento, Francia con un calo del 7,9 per cento, Germania con un decremento del 4,8% e Italia con un ribasso del 3,6 per cento. Questi dati hanno spinto Stellantis a rivedere strategie commerciali e produttive.

Ovviamente si spera che questo stop sia un qualcosa di momentaneo e che per questa fine di anno le cose possano tornare alla normalità. Ovviamente tra lavoratori e sindacati qualche preoccupazione c’è. Qualcuno si chiede anche se l’introduzione di una Fiat Grande Panda a benzina con prezzi intorno ai 15 mila euro non possa creare qualche problema alle vendite di Panda.