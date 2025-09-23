Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo disponibile per giocare a Gran Turismo 7 dal 24 settembre

L’attesa per i gamer sta per concludersi. In occasione del Gran Turismo World Series di Berlino del 20 settembre, Kazunori Yamauchi, creatore della saga Gran Turismo, e Florian Huettl, CEO di Opel, avevano annunciato l’arrivo della prima concept car phygital di Rüsselsheim: la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Oggi arriva la conferma ufficiale: la futuristica vettura farà parte del prossimo aggiornamento di Gran Turismo, previsto per il 24 settembre. Un’aggiunta che promette di unire il mondo reale e quello virtuale, offrendo agli appassionati un’esperienza di guida ancora più immersiva e spettacolare.

“Oggi sono molto lieto di annunciare la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Ho un legame molto personale con Opel, perché Hideo Kodama, ex capo progettista di Opel, è anche il mio mentore nel design automobilistico. Da Kodama ho imparato la storia del design automobilistico e ho ricevuto spiegazioni su molte auto diverse, provenienti da tutto il mondo e nel corso della storia”, ha dichiarato il produttore della serie Gran Turismo, Kazunori Yamauchi.

“Sono lieto che la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo sarà disponibile in Gran Turismo 7 dal 24 settembre. La sua recente anteprima mondiale all’IAA Mobility 2025 di Monaco ha suscitato molto interesse e non vediamo l’ora di metterla a disposizione della comunità dei videogiocatori. Spero che tutti apprezzino l’incarnazione del nostro marchio GSE”, ha dichiarato Florian Huettl, CEO di Opel.

Nel secondo round della Gran Turismo World Series, tenutosi presso l’Uber Eats Music Hall di Berlino, l’Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo ha fatto da sfondo mozzafiato alla sfida tra i migliori giocatori di Gran Turismo del mondo, davanti a migliaia di spettatori presenti in sala e milioni di spettatori che hanno seguito la trasmissione online.

Come suggerisce il nome, la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo non solo anticipa i prossimi modelli GSE completamente elettrici, ma sottolinea anche l’impegno di Opel nel segmento delle piccole. Inoltre, la Corsa GSE Vision Gran Turismo offre un’altra anteprima: chiunque potrà provarla e guidarla in uno dei simulatori di guida più importanti al mondo, Gran Turismo 7, a partire dal 24 settembre. Con il suo design straordinario, una potenza di sistema di 588 kW (800 CV), 800 Newton metri di coppia, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,0 secondi e una velocità massima di 320 km/h, la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo rappresenta l’epitome del marchio GSE ad alte prestazioni di Opel.

L’aspetto muscoloso e potente della Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo ne sottolinea le prestazioni eccezionali. La carrozzeria è caratterizzata da linee nette e precise, abbinate a dettagli tecnici e meccanici. Il leitmotiv che attraversa l’intero veicolo è la bussola Opel ulteriormente affilata. Inoltre, questa show car ad alte prestazioni si distingue per numerose soluzioni aerodinamiche, dalle speciali alette aerodinamiche davanti ai parafanghi anteriori e posteriori dal design deciso, ai cerchi aerodinamici particolarmente efficienti, al diffusore aerodinamico attivo e allo spoiler aerodinamico.

Anche l’abitacolo riprende chiaramente il motivo della bussola Opel e trasmette una sensazione di puro pilota da corsa. Il volante sottile consente una visione diretta delle informazioni più importanti proiettate sull’head-up display: schermi aggiuntivi sono superflui. In questo modo, la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo apre prospettive completamente nuove. Con l’ultimo studio, Opel fonde il mondo digitale con il mondo reale.