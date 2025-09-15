Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo sarà protagonista del secondo round della Gran Turismo World Series

Pochi giorni dopo il debutto mondiale all’IAA Mobility di Monaco, la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo si prepara a sbarcare a Berlino per il secondo round della Gran Turismo World Series, in programma il 20 settembre. L’evento vedrà la partecipazione di Kazunori Yamauchi, leggendario creatore della serie Gran Turismo, e di Florian Huettl, CEO di Opel. La concept car di Rüsselsheim sarà svelata alla comunità dei videogiocatori, unendo innovazione automobilistica e mondo digitale, e rappresenterà un momento unico per gli appassionati di auto e gaming, con performance e design ispirati all’universo virtuale della famosa serie di simulatori.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo ha recentemente incantato gli appassionati di auto all’IAA Mobility 2025

Essere al centro dell’attenzione non è una novità per la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. L’ultima concept car con il Blitz ha recentemente incantato gli appassionati di auto di tutto il mondo all’IAA Mobility 2025 di Monaco di Baviera con il suo aspetto emozionante, potente e muscoloso, e le soluzioni aerodinamiche intelligenti. Al secondo round della Gran Turismo World Series, che si terrà all’Uber Eats Music Hall di Berlino, la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo sarà al centro dell’attenzione quando i migliori giocatori di Gran Turismo del mondo si sfideranno, mentre allo stesso tempo si attende con impazienza il suo debutto nel gioco.

La Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo è spinta da due motori elettrici da 350 kW (476 CV) ciascuno, uno per asse, per una potenza complessiva di 588 kW (800 CV), garantendo prestazioni mozzafiato. La trazione integrale permanente ottimizza aderenza, maneggevolezza e stabilità, permettendo un controllo eccellente in ogni condizione di guida. Abbinata al cambio a rapporto singolo, accelera da 0 a 100 km/h in appena 2,0 secondi, con una velocità massima di 320 km/h. Questa combinazione di potenza elettrica, trazione integrale e aerodinamica avanzata rende la guida estremamente reattiva e coinvolgente, offrendo un’esperienza da vera hypercar.

Queste prestazioni esaltanti sono accompagnate da un design sorprendente. La prima concept car phygital di Rüsselsheim ha un’impronta a terra simile a quella di una Corsa, ma è più bassa e considerevolmente più larga. Nel frattempo, il design complessivo mostra una nuova e più tecnica interpretazione della filosofia stilistica audace e pura di Opel. La carrozzeria presenta linee nette e precise, abbinate a dettagli tecnici e lavorati.

Per mantenere la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo stabile e performante, il modello integra soluzioni aerodinamiche avanzate e attentamente studiate. Le alette posizionate davanti ai parafanghi anteriori e posteriori, insieme ai parafanghi neri, ottimizzano il flusso d’aria, migliorando il comportamento del veicolo ad alta velocità. I cerchi aerodinamici riducono le turbolenze nei passaruota, aumentando l’efficienza complessiva, mentre il diffusore e lo spoiler attivi modulano la deportanza in base alle esigenze di guida, garantendo stabilità, aderenza e precisione nelle manovre più impegnative. Questa combinazione di elementi assicura una guida sicura e reattiva anche nelle condizioni più estreme.

La Gran Turismo World Series 2025 si svolgerà in quattro eventi live in tre continenti. I migliori piloti, selezionati tramite qualificazioni online, si sfideranno con i piloti selezionati per il campionato. La serie è iniziata a Londra, in Inghilterra, a giugno. Il secondo round si svolgerà ora a Berlino, in Germania, seguito da Los Angeles, negli Stati Uniti, a novembre. La grande sfida si svolgerà poi alle finali mondiali di Fukuoka, in Giappone, dove saranno incoronati i campioni del 2025.