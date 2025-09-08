Jeep Cherokee Limited 4×4 del 2026 ha fatto il suo debutto al Detroit 4Fest

Ieri al Detroit 4Fest, gli appassionati Jeep hanno potuto ammirare da vicino la nuova Jeep Cherokee Limited 4×4 2026 presso l’Holly Oaks ORV Park a Holly, Michigan. Immersa in un contesto di fango, ostacoli off-road e una comunità di appassionati, la Cherokee ha catturato l’attenzione come ultimo arrivo nel competitivo segmento dei SUV di medie dimensioni.

La nuova Jeep Cherokee Limited 4×4 2026 mostrata da vicino agli appassionati presso l’Holly Oaks ORV Park

Dopo una breve assenza dal mercato, la Cherokee fa il suo ritorno più convincente che mai. L’allestimento Limited 4×4 presentato a Detroit dimostra che non si tratta di un semplice crossover: il modello combina un design completamente rinnovato, un nuovo propulsore ibrido e le rinomate capacità 4×4 Jeep.

Il veicolo esposto mostrava dettagli premium, dai fari a LED agli interni curati, sottolineando il connubio tra lusso e prestazioni. Pur non essendo Trail Rated, la Cherokee Limited conferma la vocazione off-road del marchio, capace di affrontare sentieri, sterrati e condizioni meteorologiche difficili. Per i veri fuoristrada, Jeep annuncia l’arrivo del modello Trailhawk, pensato per le avventure più estreme, nel 2026.

Sotto il cofano, la Jeep Cherokee Limited 4×4 del 2026 è dotata del nuovo propulsore ibrido I4 turbo da 1,6 litri di Jeep. Eroga 210 cavalli e 300 Nm di coppia, ma la caratteristica più importante è l’efficienza. Con un consumo di carburante combinato stimato di 37 mpg e oltre 800 km di autonomia con un pieno, questa Cherokee promette di percorrere lunghe distanze senza dover fare rifornimento frequentemente.

Per gli appassionati di Jeep che temevano che l’ibrido comportasse compromessi, questo sistema offre efficienza e prestazioni. La configurazione a due motori fornisce un’ampia coppia ai bassi regimi per la guida su sentieri accidentati, offrendo al contempo la massima tranquillità nei lunghi viaggi in autostrada. La produzione di questo sistema ibrido è prevista per il Michigan, presso lo stabilimento Stellantis di Dundee.

All’interno, la Jeep Cherokee Limited 4×4 2026 combina comfort e tecnologia senza compromessi. Tra le dotazioni di serie figurano un touchscreen da 12,3 pollici con il più recente sistema Uconnect 5, quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, Apple CarPlay e Android Auto wireless, oltre a numerose soluzioni di sicurezza come cruise control adattivo, monitoraggio dell’angolo cieco e frenata automatica di emergenza.

L’abitacolo è più ampio rispetto al modello precedente, con 30% di spazio di carico in più, materiali di alta qualità e vani portaoggetti intelligenti. Il modello Limited dimostra come Jeep riesca a combinare comfort quotidiano e capacità 4×4.

Sul fronte off-road, la Jeep Cherokee Limited 4X4 è equipaggiata con Jeep Active Drive e il sistema di gestione della trazione Selec-Terrain, con modalità Auto, Sport, Neve e Sabbia/Fango. L’altezza da terra di 20 cm e gli angoli di attacco e uscita superiori la rendono tra le più performanti della categoria, pronta per affrontare ogni avventura.

La Jeep Cherokee Limited 4×4 2026 arriverà presso le concessionarie americane a partire dalla fine del 2025, con prezzi a partire da $ 42.495, destinazione inclusa. Per gli acquirenti alla ricerca di un modello base più accessibile, l’allestimento Cherokee standard verrà lanciato all’inizio del 2026 con un prezzo consigliato di partenza di $ 36.995, destinazione inclusa. La Cherokee sarà prodotta nello stabilimento Stellantis di Toluca, in Messico . I modelli Limited e Overland arriveranno presso le concessionarie nel quarto trimestre, mentre i modelli base e Laredo arriveranno presso le concessionarie nel primo trimestre del 2025.