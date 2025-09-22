Alfa Romeo 4T Concept: sarà questo il design della prossima supercar in edizione limitata del biscione?

Alfa Romeo 4T Concept è un render che è apparso sul web nelle scorse ore ad ipotizzare una nuova supercar del biscione da inserire probabilmente nel programma Bottega di Alfa Romeo quello da cui è derivata la nuova Alfa Romeo 33 Stradale e che in futuro si dovrebbe arricchire di nuovi modelli in edizione limitatissima con prezzi superior al milione di euro per unità. Al momento non è chiaro quale sarà il secondo modello di questa gamma parallela a quella ufficiale del marchio premium di Stellantis e non sappiamo nemmeno quando questa seconda novità verrà lanciata ma nonostante ciò sul web impazzano le ipotesi in proposito.

Sul web ipotizzata la seconda super car del biscione dopo la nuova 33 Stradale: Alfa Romeo 4T Concept

Oggi vi segnaliamo la Alfa Romeo 4T concept apparsa sulla pagina Instagram di car.design.trends che ha recentemente messo in evidenza il lavoro di Gabriel Naretto, noto online come “gabriel_nare”, che ha immaginato una nuova sportiva Alfa Romeo attraverso un rendering digitale. Dopo essersi cimentato in progetti non ufficiali, come un SUV coupé Polestar, l’artista si è ora concentrato su un modello sportivo del marchio italiano.

L’ispirazione nasce anche dalle dichiarazioni dei vertici di Alfa Romeo, secondo cui, se i nuovi CUV avranno successo, potrebbe arrivare un’auto sportiva più accessibile rispetto alla 33 Stradale in edizione limitata. Naretto propone così l’Alfa Romeo 4T Concept, un progetto che fonde il DNA storico del marchio con un linguaggio estetico futuristico.

Il design richiama modelli iconici di Alfa Romeo come la Disco Volante del 1952 e i concept BAT degli anni ’50, reinterpretandone le forme sinuose con un tocco moderno. La livrea nero corvino con dettagli cremisi e la linea filante traggono spunto anche dal leggendario aereo Lockheed SR-71 Blackbird, enfatizzando dinamismo e aerodinamica. Tra i dettagli distintivi troviamo le luci diurne a LED color ambra, la silhouette a cupola e la scelta di un motore centrale, con scarico posteriore prominente e soluzioni aerodinamiche avanzate che completano l’aspetto aggressivo della vettura.