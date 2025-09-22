Fiat lancia un piano di abbonamenti per Fastback, Strada e altri modelli in Brasile

Fiat in Brasile entra nel mercato dei servizi di abbonamento con Fiat Subscription, un’iniziativa che permette di noleggiare sei modelli della gamma con piani da 12 a 36 mesi, seguendo la tendenza già adottata da altri marchi. L’azienda aveva già sperimentato questo modello nel 2021 con Flua!, creato in collaborazione con Jeep all’interno del gruppo Stellantis.

La nuova proposta di Fiat offre maggiore flessibilità, con abbonamenti mensili che prevedono percorrenze di 1.000, 1.500 o 2.000 chilometri

La nuova proposta offre maggiore flessibilità, con abbonamenti mensili che prevedono percorrenze di 1.000, 1.500 o 2.000 chilometri. I costi mensili variano da R$ 1.723 a R$ 4.144, a seconda del modello e del pacchetto scelto. Nel prezzo sono inclusi imposta sui veicoli (IPVA), documentazione, immatricolazione, manutenzione ordinaria, assistenza 24 ore su 24 e la possibilità di aggiungere conducenti illimitati. Questo approccio punta a semplificare la mobilità per gli utenti, offrendo una soluzione chiavi in mano e senza sorprese. Il servizio conferma l’impegno di Fiat nel rendere più accessibile e comoda la guida dei suoi veicoli.

Tra i veicoli proposti da Fiat con il suo nuovo servizio ci sono compatte come la Mobi Like 1.0 MT 2026, con motore tre cilindri da 71-75 CV, dotata di aria condizionata manuale, sterzo elettrico e sedili posteriori ribaltabili, e l’Argo Drive 1.0 MT 2026, che aggiunge funzionalità come tergicristallo posteriore e finestrini elettrici.

Per chi cerca pick-up e veicoli da lavoro, Fiat propone la Strada Endurance e Freedom 1.3, mentre per chi desidera SUV e crossover ci sono la Pulse Audace 1.0 MHEV, la Fastback Audace 1.0 MHEV e il Toro Endurance 1.3 T270 con motori turbo e prestazioni elevate. Gli abbonamenti, disponibili da 12, 24 o 36 mesi, includono chilometraggio variabile, assistenza 24 ore su 24, manutenzione e altri servizi, permettendo di guidare senza preoccupazioni e con costi chiari, rendendo l’esperienza Fiat ancora più accessibile e comoda.