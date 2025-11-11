Nuove Peugeot 308 e 308 SW: il leone ha scelto il Portogallo per la presentazione mondiale

La presentazione in anteprima mondiale delle nuove Peugeot 308 e 308 SW avrà luogo da questo giovedì al 29 novembre, collocando ancora una volta il Portogallo sulla rotta delle presentazioni dinamiche dei lanci del marchio francese. Questa volta, il gruppo di ospiti comprenderà oltre 400 giornalisti provenienti da 25 paesi, che avranno l’opportunità di provare la nuova gamma del modello più venduto del segmento C, in entrambe le versioni e con tre motorizzazioni elettrificate.

Presentazione mondiale in Portogallo per le nuove Peugeot 308 e 308 SW

Sarà la sesta volta in 10 anni che il marchio leader del mercato automobilistico nazionale sceglie e investe in Portogallo per l’anteprima mondiale di un nuovo modello, un’iniziativa che, oltre all’impatto economico, porta con sé numerosi vantaggi in termini di promozione del territorio e del Paese. Leader del mercato portoghese per cinque anni consecutivi, Peugeot rafforza con questo lancio mondiale la notevole rilevanza delle nuove Peugeot 308 e 308 SW nel mercato automobilistico nazionale. La gamma 308 è stata leader delle vendite nel segmento medio per due anni consecutivi e la 308 SW , a sua volta, si distingue come la station wagon più venduta in Portogallo per il quarto anno consecutivo .

La nuova Peugeot 308 succede quindi ad altri cinque modelli lanciati nel 2015 in anteprima mondiale in Portogallo, come la Peugeot 208 e la E-208 (2019), la 508 SW (2018), la 5008 (2017), la 308 GT e la 308 GTi by Peugeot Sport (entrambe nel 2015). Tornando all’inizio del secolo, possiamo includere anche la 208 (2012) e la 407 (2004).

La scelta del Portogallo e delle regioni della Grande Lisbona e dell’Ovest è dovuta principalmente alla qualità e alla varietà delle strade tortuose, ideali per consentire agli ospiti di testare la maneggevolezza dinamica ed esplorare il piacere di guida delle nuove Peugeot 308 e 308 SW, nonché all’eccellente esperienza che il Portogallo ha le condizioni per offrire.

Le nuove Peugeot 308 e 308 SW saranno lanciate commercialmente questo mese in Portogallo . Questa nuova generazione privilegia le sensazioni di guida con una gamma completa di motori migliorati ed efficienti. Essendo il modello leader nel segmento medio nazionale, la sua offerta di motori completa è particolarmente importante per i clienti portoghesi. Più che mai, soddisfa tutte le esigenze offrendo versioni ibride, ibride plug-in, 100% elettriche e Diesel, sia nella 308 berlina che nella 308 SW.