Stellantis: in Canada un conflitto sui dischi freno minaccia la produzione globale

L’azienda accusa Peterson Spring di ricatto ed estorsione

di

Jeep Grand Wagoneer 2025

Il gruppo Stellantis si trova ad affrontare una crisi industriale senza precedenti. Nella città canadese di Woodstock, si è scatenata una vera e propria guerra per denaro, influenza e sopravvivenza di intere fabbriche, con al centro un componente apparentemente banale: i dischi freno.

Stellantis accusa l’azienda di ricatto ed estorsione, poiché il nuovo prezzo richiesto dal fornitore aumenterebbe i costi di 77 milioni di dollari all’anno

Per Stellantis, però, la questione è tutt’altro che marginale: senza i dischi freno forniti da Peterson Spring, non si possono produrre veicoli fondamentali come il Ram 1500 o la Jeep Grand Wagoneer. L’azienda canadese ha recentemente annunciato che non spedirà più i componenti a prezzi sottocosto, una decisione che potrebbe costare a Stellantis 77 milioni di dollari all’anno. La vicenda è stata portata in tribunale in Ontario, con Stellantis che chiede l’intervento di una società indipendente per assumere temporaneamente il controllo dello stabilimento e garantire la ripresa immediata delle consegne.

Secondo Stellantis, un fermo della produzione in Canada potrebbe provocare la chiusura di due stabilimenti nel Michigan, bloccare l’assemblaggio di Jeep e Ram e infliggere “danni reputazionali enormi e irreversibili”. L’azienda accusa Peterson Spring di ricatto ed estorsione, sottolineando come la questione metta a rischio l’intera catena di produzione.

Dall’altra parte, Peterson Spring si difende: i prezzi concordati con il precedente proprietario, la tedesca ZF, non erano sostenibili per l’azienda. ZF poteva permettersi perdite in altri segmenti, ma il nuovo management non può continuare a vendere sotto costo. Timothy Soergel, CEO di Peterson Spring, ha dichiarato: “Non possiamo vendere sotto la linea. La sostenibilità economica dell’azienda viene prima di tutto”.

Il caso di Woodstock è emblematico di un problema più ampio nel settore automobilistico: il sistema produttivo moderno è fragile, un vero castello di carte. La pressione sui fornitori per ridurre i prezzi, unita alla dipendenza da componenti critici, può rapidamente paralizzare intere catene di montaggio, mettendo in pericolo stabilimenti, posti di lavoro e la reputazione di un colosso globale.

Stellantis USA

Questa vicenda mette in luce le fragilità dell’industria dell’auto nel passaggio all’elettromobilità e quanto sia delicato l’equilibrio tra fornitori e produttori. Stellantis e Peterson Spring si sfidano in tribunale, ma l’intero settore osserva con attenzione: una singola controversia potrebbe avere effetti globali.

