Nuova Alfetta: c’è chi la immagina berlina lussuosa e moderna

Ultimamente si sta tornando a parlare con insistenza di una nuova Nuova Alfetta. Vi abbiamo scritto che questo nome potrebbe tornare ma per un modelli inedito che ha poco a che fare con il celebre antentato. Si dice infatti che questo nome possa essere usato per la vettura compatta lunga 4,3 metri su STLA Small prodotta a Pomigliano insieme forse ad una Lancia, ma come vi abbiamo già spiegato in numerose occasioni per il momento si tratta di semplici voci.

Nuova suggestiva ipotesi per una futura nuova Alfetta

Altri invece pensano che il nome potrebbe si tornare ma per un modello più in sintonia con il DNA e la tradizione di questo storico nome. Fa parte di questa seconda ipotesi il render che vi mostriamo oggi realizzato dal creatore digitale Mirko del Prete che sulla sua pagina di Instagram ha immaginato una nuova Alfetta in stile berlina lussuosa e moderna lunga quasi 5 metri. Quindi si tratterebbe in questo caso di una classica ammiraglia come quelle che spesso hanno fatto capolino nella gamma di Alfa Romeo nel corso della sua lunga storia.

Mirko del Prete ha ideato una nuova Alfetta immaginandola come una berlina di lusso interamente Made in Italy. Il progetto punta a sfidare le grandi berline tedesche del segmento E, ma con un approccio stilistico profondamente italiano. Lusso, eleganza e sportività sono i principi cardine di questa visione. Ispirata nelle linee alla Giulia, la vettura si sviluppa per quasi cinque metri di lunghezza, combinando proporzioni equilibrate e un design raffinato. L’interno, completamente inedito, si distingue per una configurazione a quattro posti singoli, pensata per garantire il massimo comfort ai passeggeri. L’obiettivo è creare una berlina capace di unire prestazioni e fascino estetico, offrendo un’esperienza di guida e di viaggio unica, fedele alla tradizione Alfa Romeo ma con uno sguardo al futuro.

Ovviamente è assai difficile per non dire impossibile che il futuro ci possa regalare una simile sorpresa per quanto concerne la futura gamma di Alfa Romeo dato che per il momento sembrano in arrivo solo ed esclusivamente SUV o fastback crossoverizzate. Ovviamente la speranza che una vettura come questa ipotetica immaginaria nuova Alfetta possa tornare sul mercato non muore in tutti i fan del biscione che da anni attendono simili sviluppi per la gamma della propria casa automobilistica preferita.