Cavallino Classic Monaco 2026: il primo Concorso d’Eleganza dedicato alle Ferrari di F1

Cavallino Classic Monaco 2026 sarà un evento fuori dagli schemi. Riservato alle Ferrari di Formula 1, questo Concorso d’Eleganza non metterà in gara le “solite” granturismo, supercar o sport degli anni romantici. Qui a contendersi lo scettro di regina di bellezza saranno le monoposto da Gran Premio del “cavallino rampante”. È la prima volta che accade una cosa del genere. L’idea è venuta ai vertici di Cavallino Inc., orgogliosi di presentare un nuovo, audace capitolo nella sua celebrazione continua dell’eccellenza Ferrari.

Il format, mai visto prima, inizierà le sue danze nell’anno del 35° anniversario di Cavallino Classic, che amplia così il proprio portafoglio, con un altro appuntamento di respiro internazionale. Cavallino Classic Monaco 2026 sarà, come dicevamo, il primo Concorso d’Eleganza dedicato esclusivamente alle Ferrari di Formula 1. Una succosa novità per gli amanti del motorsport, soprattutto per quelli con le “rosse” nel cuore. Le date da segnare in agenda sono quelle dal 23 al 26 aprile del prossimo anno.

Il palcoscenico scelto per inquadrare l’esclusivo rendez-vous sarà il Principato di Monaco, la cui tela profuma di glamour e di magia. Qui, però, più che lo struscio e il lusso, ad incidere sulla scelta ci ha pensato soprattutto la connessione storica con il dorato universo del Circus, che nel regno dei Grimaldi ha trovato una delle sue espressioni più iconiche.

Courtesy of Cavallino

In Costa Azzurra si riuniranno le più importanti monoposto della Scuderia Ferrari, ripercorrendo sei epoche storiche, nell’ambito di un evento straordinario, senza precedenti. Del parterre faranno parte tanti bolidi da gara, che hanno già calcato in altra veste le strade di Monte Carlo, in occasione del mitico Gran Premio.

Si potranno ammirare le eroiche vetture con motore anteriore degli anni ’50, i sonori gioielli V12 degli anni ’70, le potentissime turbo degli anni ’80, i modelli V8 degli anni 2000. Il campionario, però, sarà ancora più vasto, perché ogni Ferrari di Formula 1 sarà la benvenuta. Si profila un appuntamento da sogno, capace di entusiasmare i presenti, in una cornice ambientale da mille e una notte.

Il Concorso d’Eleganza Cavallino Classic Monaco 2026, oltre che una sfida di bellezza, sarà una celebrazione della velocità, dell’heritage e dell’incomparabile carisma agonistico del “cavallino rampante”. L’esposizione delle monoposto si terrà nella suggestiva cornice della Marina dello Yacht Club de Monaco, uno dei circoli nautici più prestigiosi al mondo. Qui i collezionisti e gli ospiti potranno tuffarsi in un mondo magico, godendo di una posizione privilegiata sul circuito.

Courtesy of Cavallino

Grazie a una partnership con il locale Automobile Club, i partecipanti avranno il raro privilegio di guidare le proprie vetture sul circuito di Formula 1. Un valore aggiunto unico, visto che il tracciato non può essere riservato a nessun prezzo. Ad aggiungere note di qualità all’esperienza ci penserà il supporto del team Corse Clienti di Ferrari, che farà sentire i protagonisti come dei veri piloti delle “rosse”, alla stregua di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Ogni centimetro di asfalto del circuito di Monte Carlo racconta una storia di coraggio, genialità e passione sconfinata. Con Cavallino Classic Monaco, queste storie prenderanno forma attraverso le Ferrari da Gran Premio più iconiche mai costruite. Si profila un’occasione rara per immergersi tra le leggende, umane e meccaniche, e diventare parte di un’eredità che unisce Maranello alla perla della Costa Azzurra, dove la magia si traduce in materia.

Collezionisti e appassionati che desiderano partecipare a questo evento leggendario sono invitati a contattare l’organizzazione, nei canali dedicati, per ulteriori dettagli. I posti sono rigorosamente limitati, per esaltare il valore dell’esperienza, in un luogo dove corse, fascino e storia si incontrano da sempre. L’appuntamento è fissato dal 23 al 26 aprile 2026. Prenderà forma durante il weekend del Grand Prix de Monaco Historique, cui aggiungerà note di splendore, e si gioverà del prezioso supporto di Riva e Bang & Olufsen. I biglietti sono ora disponibili, come la possibilità di proporre una monoposto Ferrari di Formula 1 per il Concorso 2026. Siete pronti a tuffarvi nelle sue emozioni?