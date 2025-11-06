Alfa Romeo lancia l’edizione limitata Giulia Quadrifoglio Estrema in Giappone

Stellantis Japan lancerà l’edizione limitata Giulia Quadrifoglio Estrema, un modello che arricchisce la berlina sportiva Giulia Quadrifoglio di Alfa Romeo con prestazioni di guida migliorate e dotazioni speciali, presso le concessionarie autorizzate Alfa Romeo in tutto il Giappone giovedì 6 novembre 2025. Saranno disponibili solo 46 unità. Il prezzo di vendita consigliato dal produttore (MSRP) è di 14.470.000 yen (tasse incluse).

La Giulia Quadrifoglio, il modello più sportivo della gamma Giulia, vanta un motore V6 biturbo da 2,9 litri interamente in alluminio e vanta un’accelerazione potente ma fluida grazie al cambio automatico a 8 rapporti. Con agilità, leggerezza e reattività eccezionali, questo modello combina potenza, prestazioni e tecnologia per offrire un piacere di guida eccezionale. Inoltre, i suoi sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) consentono una guida sicura e confortevole.

La Giulia Quadrifoglio Estrema, basata sulla Giulia Quadrifoglio, raggiunge livelli ancora più elevati sia in termini di prestazioni di guida che di equipaggiamento, guadagnandosi il nome “Estrema”, che in italiano significa “definitiva” o “suprema”. Oltre alle sue prestazioni di guida entusiasmanti, l’auto vanta meticolosi miglioramenti, tra cui una maggiore potenza grazie a un impianto di scarico ad alte prestazioni, badge e pinze freno di colore scuro e un comfort interno migliorato. Questa vettura aggiunge ancora più raffinatezza e presenza alla rinomata berlina sportiva di Alfa Romeo.

Una delle caratteristiche più importanti di questo modello in edizione limitata è l’utilizzo di un impianto di scarico Akrapovic, un’azienda di fiducia in tutto il mondo nel motorsport. Fondata in Slovenia nel 1990, Akrapovic è uno dei maggiori produttori di scarichi in Europa, con una comprovata esperienza nel supportare numerosi titoli mondiali in tutto, dalle corse motociclistiche a quelle automobilistiche. Guidati dal nostro incrollabile impegno nel “creare i migliori sistemi di scarico”, abbiamo introdotto attrezzature di produzione all’avanguardia e miglioriamo costantemente i nostri prodotti per continuare a realizzare prodotti di alta qualità.

Questa volta, il sistema Akrapovic è stato adottato per la Giulia Quadrifoglio Estrema, ottenendo una riduzione del peso e un’efficienza di scarico ottimizzata. Di conseguenza, la potenza massima è aumentata dai precedenti 510 cavalli a 520 cavalli. Il silenziatore posteriore in titanio puro, abbinato a una finitura in fibra di carbonio nella parte finale, non solo conferisce all’auto un aspetto sportivo, ma stimola anche i sensi del conducente con il caratteristico suono di scarico acuto e secco di Akrapovic, offrendo un’esperienza di guida senza pari. Gli acquirenti di questa vettura in edizione limitata riceveranno una speciale cover in pelle Estrema per le chiavi e un portachiavi con la scritta “One of 46”.