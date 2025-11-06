Jeep registra ad ottobre 2025 il suo miglior mese di vendite dal 2023 in Brasile

Jeep continua a ottenere ottimi risultati di vendita in Brasile. I risultati di ottobre hanno superato quelli del mese precedente e si sono rivelati il ​​miglior mese dell’anno per la casa automobilistica americana, con 12.699 immatricolazioni, in aumento del 10% rispetto a settembre. Si tratta del miglior risultato di vendita del marchio da marzo 2023, a dimostrazione del forte successo commerciale dei modelli del brand di Stellantis in Brasile. Da inizio anno, il marchio ha già superato le 98 mila immatricolazioni.

La Jeep Commander è stata leader tra i SUV a 7 posti di grandi dimensioni a ottobre, con 2.162 unità vendute. La Commander è stata riprogettata ad agosto del 2025, apportando ancora più tecnologia e raffinatezza a un modello che era già un punto di riferimento sul mercato. Dall’inizio dell’anno, la Commander ha già immatricolato 13.405 unità in 10 mesi.

Con 6.257 immatricolazioni, la Jeep Compass ha dominato la classifica dei SUV di medie dimensioni a ottobre, raggiungendo le 48.733 unità vendute da inizio del 2025. È stato il mese con il miglior volume di vendite per il modello da marzo 2023, a dimostrazione del fatto che il modello è un punto di riferimento tra i SUV del Paese.

A completamento di questo straordinario e importante grande risultato conseguito dal brand statunintese, a ottobre la Jeep Renegade è riuscita a superare per il secondo mese consecutivo il traguardo delle 4 mila unità vendute all’interno del competitivo e assai sfidante segmento B-SUV brasiliano, registrando per la precisione la bellezza di 4.262 immatricolazioni durante il mese di ottobre, dimostrando in maniera chiara e inequivocabile la notevole forza commerciale e la grande popolarità di questo modello sul mercato brasiliano.