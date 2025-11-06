Fiat mantiene la leadership di mercato in Brasile e Strada registra vendite record a ottobre

Fiat si conferma leader nelle vendite sul mercato nazionale. A ottobre, è stato il marchio che ha venduto più auto in Brasile, con 50.651 unità immatricolate, 8.600 in più rispetto al secondo marchio. La Strada è stata anche il veicolo più venduto del mese, tra auto e pick-up, con 14.040 unità vendute, battendo un record e ottenendo il miglior risultato di vendita dell’anno.

A ottobre 2025, Fiat è stato il marchio che ha venduto più auto in Brasile

Oltre alla Strada, un altro modello Fiat è tra i cinque veicoli più venduti a ottobre. Argo occupa il terzo posto con 9.981 unità immatricolate e una quota di mercato del 4 per cento. Nel segmento A-Hatch, Mobi è in testa con 6.279 unità vendute.

Nel segmento dei pick-up, oltre allo Strada, Fiat è leader anche nella categoria C-Pickup con il Toro, modello che ha venduto 5.915 unità a ottobre. Inoltre, tra i furgoni, Fiat è leader con il Fiorino nel segmento B-Van con 1.952 unità immatricolate, pari al 66,5% del segmento, e con lo Scudo nel segmento D-Van con 471 unità vendute nel mese, con una quota di mercato del 34,6%. Tra i SUV ibridi, Fiat continua a essere leader del mese con 3.938 unità Pulse e Fastback vendute e una quota di mercato del 22,7%.

“La leadership di Fiat rafforza la coerenza della nostra strategia e l’impegno di tutta la rete nei confronti dei nostri clienti. Più che semplici numeri, questa leadership rappresenta la fiducia che i brasiliani ripongono in Fiat. E il fatto che Strada sia ancora una volta l’auto più venduta nel Paese dimostra che siamo sulla strada giusta, combinando innovazione, qualità e robustezza in un veicolo sviluppato per soddisfare le esigenze del lavoro in campagna e in città”, commenta Federico Battaglia, Vice Presidente dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America.

Fiat mantiene anche la sua posizione di leadership nelle vendite da inizio anno. Tra gennaio e ottobre, il marchio ha venduto 435.293 unità, con un vantaggio di oltre 85.000 unità sul secondo marchio. Il marchio ha inoltre inserito tre dei suoi modelli tra le 10 auto più vendute dell’anno: la Strada al 1° posto, con 115.346 unità immatricolate; la Argo al 3° posto con 83.994 unità vendute; e la Mobi all’8° posto, con 59.393 unità vendute. Anche nel segmento dei SUV ibridi, Fiat continua a essere leader nelle vendite da inizio anno con una quota di mercato del 26,7% e 36.197 unità immatricolate tra i modelli Pulse e Fastback.