La Ferrari 12Cilindri vola sull’autobahn tedesca | Video

La nuova Ferrari 12Cilindri è stata portata su un’autobahn tedesca dai ragazzi di AutoTopNL, che amano testare le supercar in scenari del genere, per regalare ai loro seguaci un tuffo ideale nel vigore della spinta e nelle seduzioni sonore che simili mezzi sanno elargire. In attesa del video completo, dove sarà proposta la danza della “rossa” al suo limite velocistico, possiamo gustare uno short che ne conferma la tempra prestazionale, messa in risalto dalla straordinaria rapidità con cui il tachimetro si spinge nella zona alta.

La crescita del numeri sul display è incredibile, quasi degna di una monoposto di Formula 1, ma qui parliamo di una Gran Turismo stradale, capace di garantire alti livelli di comfort ed eccellente guidabilità, nei diversi contesti operativi. A Maranello, ancora volta, hanno fatto un miracolo, rendendo gestibili delle performance assolutamente fuori dal comune.

Protagonista delle riprese, condite da un sound mozzafiato, è la già citata Ferrari 12Cilindri, tributo moderno alla mitica 365 GTB/4 Daytona, di cui evoca le architetture e alcune alchimie stilistiche, traghettandole nella modernità. Il look è affascinante, nella parte anteriore e laterale, mentre lo specchio di coda lascia perplessi per la sua esecuzione.

Con un trattamento diverso si sarebbero potute spendere parole di lode per il suo design, ma così bisogna tirare il freno a mano nelle danze dell’entusiasmo, smorzato dalle scelte stilistiche infelici fatte per la parte posteriore. Peccato. Se l’estetica divide gli animi e non convince del tutto, ben diverso è il rapporto degli appassionati con la sua tecnologia e con la sua meccanica, che mette tutti d’accordo.

Sotto il cofano anteriore di questa coupé pulsa un motore V12 aspirato da 6.5 litri di cilindrata, che mette sul piatto 830 cavalli di potenza massima, a 9250 giri al minuto, con un picco di coppia di 678 Nm a 7250 giri al minuto. Questo cuore prezioso, dove si annida lo stato dell’arte ingegneristica, regala allunghi fenomenali e un’elasticità sorprendente. Per rendere meglio l’idea, basta dire che l’80% della coppia motrice è già disponibile a 2500 giri al minuto.

Sublime il sound, con le sue note da antologia. Sembra una colonna sonora diretta dal mitico maestro Herbert von Karajan. Anzi ancora migliore, visto che, per usare le parole di quest’ultimo, nessun direttore d’orchestra avrebbe saputo interpretare con tanta grazia la soave magia di un cuore a dodici cilindri del “cavallino rampante”. Al cambio doppia frizione (DCT) a 8 velocità il compito di scorrere le marce alla velocità della luce, ma con quella energica spinta sulla schiena che ci si aspetta dalle “rosse”.

La Ferrari 12Cilindri è un missile ruotato, che si pone al top, sul piano delle performance, fra le grosse GT a motore anteriore. Fuori dal comune le metriche, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi e da 0 a 200 km/h in meno di 7.9 secondi. La velocità massima si spinge oltre la soglia dei 340 km/h, raggiungibile con un pieno controllo del mezzo (nei contesti appropriati e con le giuste capacità di guida e di struttura mentale, si intende). Ciò che stupisce di più è però l’efficienza dinamica, ancora migliore di quanto le cifre, per quanto straordinarie, lascino immaginare. Chapaeu! A voi il video.