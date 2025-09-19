in Jeep

Jeep porta la neve a Lisbona con la nuova Jeep Compass

L’iniziativa “Jeep Dá Neve a Lisboa” è iniziata ieri a Manteigas, punto di partenza di una carovana di veicoli guidata dalla nuova Jeep Compass

Jeep si unisce al Clube Escape Livre in un’iniziativa unica che ricrea una tradizione lunga oltre 400 anni: il trasporto della neve dalla Serra da Estrela a Lisbona. L’evento “Jeep @ Dá Neve a Lisboa”, che si terrà dal 18 al 20 settembre, porterà nella capitale una carovana guidata dalla nuova Jeep Compass, segnando il debutto del modello sulle strade nazionali. Il viaggio è iniziato ieri, 18 settembre, a Manteigas, a Covão da Ametade, con neve tagliata e compattata caricata a bordo della nuovissima Jeep Compass e degli altri veicoli della carovana.

Il percorso segue strade storiche fino ad Alcochete, dove l’attraversamento del Tago verrà effettuato a bordo di imbarcazioni tradizionali. L’arrivo a Terreiro do Paço è previsto per domani pomeriggio, sabato 20, con un’iniziativa speciale del marchio Jeep, che offrirà ai visitatori granite, evocando l’antica usanza della “neve e gelato” della città, descritta da Eça de Queiroz in O Primo Basílio. Questo evento rappresenta una fusione di tradizione e innovazione, con la nuova Jeep Compass che simboleggia la capacità del marchio di onorare il passato e allo stesso tempo guardare al futuro, puntando su un design rinnovato, tecnologie avanzate e uno spirito avventuroso.

“Jeep è un marchio profondamente radicato nei valori dell’avventura e della resilienza. Ricreando questa tradizione secolare, diamo vita alla storia in modo innovativo, con la Nuova Jeep Compass come protagonista. Questa iniziativa è più di un debutto: è una celebrazione dell’identità Jeep e del legame emotivo che vogliamo rafforzare con il popolo portoghese.” — Luis Domingues, Direttore Marketing Jeep. La casa americana invita tutti gli abitanti di Lisbona a rivivere questa tradizione secolare e a scoprire la nuova Jeep Compass sabato 20 alle 16:00 presso Terreiro do Paço, in un evento che unisce storia, cultura e innovazione.

