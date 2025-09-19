Jeep porta la neve a Lisbona con la nuova Jeep Compass

Jeep si unisce al Clube Escape Livre in un’iniziativa unica che ricrea una tradizione lunga oltre 400 anni: il trasporto della neve dalla Serra da Estrela a Lisbona. L’evento “Jeep @ Dá Neve a Lisboa”, che si terrà dal 18 al 20 settembre, porterà nella capitale una carovana guidata dalla nuova Jeep Compass, segnando il debutto del modello sulle strade nazionali. Il viaggio è iniziato ieri, 18 settembre, a Manteigas, a Covão da Ametade, con neve tagliata e compattata caricata a bordo della nuovissima Jeep Compass e degli altri veicoli della carovana.

L’iniziativa “Jeep Dá Neve a Lisboa” è iniziata ieri a Manteigas, punto di partenza di una carovana di veicoli guidata dalla nuova Jeep Compass

Il percorso segue strade storiche fino ad Alcochete, dove l’attraversamento del Tago verrà effettuato a bordo di imbarcazioni tradizionali. L’arrivo a Terreiro do Paço è previsto per domani pomeriggio, sabato 20, con un’iniziativa speciale del marchio Jeep, che offrirà ai visitatori granite, evocando l’antica usanza della “neve e gelato” della città, descritta da Eça de Queiroz in O Primo Basílio. Questo evento rappresenta una fusione di tradizione e innovazione, con la nuova Jeep Compass che simboleggia la capacità del marchio di onorare il passato e allo stesso tempo guardare al futuro, puntando su un design rinnovato, tecnologie avanzate e uno spirito avventuroso.

“Jeep è un marchio profondamente radicato nei valori dell’avventura e della resilienza. Ricreando questa tradizione secolare, diamo vita alla storia in modo innovativo, con la Nuova Jeep Compass come protagonista. Questa iniziativa è più di un debutto: è una celebrazione dell’identità Jeep e del legame emotivo che vogliamo rafforzare con il popolo portoghese.” — Luis Domingues, Direttore Marketing Jeep. La casa americana invita tutti gli abitanti di Lisbona a rivivere questa tradizione secolare e a scoprire la nuova Jeep Compass sabato 20 alle 16:00 presso Terreiro do Paço, in un evento che unisce storia, cultura e innovazione.