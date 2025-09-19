Free2move eSolutions e Charge partnership strategica con Plugsurfing

Free2move eSolutions e Charge, le due unità aziendali di elettrificazione del Gruppo Stellantis, uno dei principali produttori di automobili al mondo, hanno annunciato una partnership strategica con Plugsurfing, uno dei maggiori fornitori di roaming gestito in Europa, per offrire servizi di ricarica avanzati e un’esperienza digitale intuitiva ai conducenti di veicoli elettrici in tutto il continente.

Grazie all’integrazione dell’API Drive di Plugsurfing, l’ app Free2move Charge e l’app eSolutions Charging sono state potenziate per offrire ai clienti Stellantis un facile accesso a oltre 1 milione di punti di ricarica in tutta Europa , con ricarica lenta, veloce e ultraveloce.

Grazie alla Drive API di Plugsurfing, i clienti possono ora godere di un’esperienza di ricarica più semplice e completa. L’app permette di conoscere in tempo reale la disponibilità delle stazioni, pianificando le soste in modo efficiente, e di visualizzare i prezzi prima di iniziare la ricarica, garantendo massima trasparenza tra i diversi gestori di rete. È possibile avviare e terminare le sessioni direttamente dallo smartphone, gestire fatturazione e pagamenti in modo centralizzato e viaggiare senza interruzioni grazie al roaming attivo su oltre 1 milione di punti di ricarica in tutta Europa.

La rete di Plugsurfing copre la stragrande maggioranza delle infrastrutture di ricarica pubbliche in Europa. Questa nuova integrazione consente a Free2move eSolutions e Free2move Charge di mantenere il controllo completo sulla relazione con il cliente, connettendo al contempo i propri servizi a questo ecosistema completo di ricarica pubblica.

“Con questa nuova partnership, i nostri clienti hanno la tranquillità di essere connessi a una delle reti di ricarica pubbliche più estese e affidabili d’Europa”, ha dichiarato Mathilde Lheureux , CEO di Free2move eSolutions e responsabile della business unit Free2move Charge.

“Non stiamo solo ampliando l’accesso, stiamo migliorando l’esperienza di ricarica: dalle informazioni in tempo reale ai pagamenti semplificati e al controllo remoto delle sessioni, stiamo mettendo il potere nelle mani del conducente, ovunque si trovi in ​​Europa”.

“Siamo orgogliosi di unire le forze con Stellantis per costruire il futuro della ricarica elettrica”, ha dichiarato Tom Rowlands, Managing Director di Global EV Solutions presso Corpay , la società madre di Plugsurfing. “Il nostro obiettivo comune è offrire un’esperienza di ricarica senza interruzioni. Mentre Stellantis guida l’innovazione dei veicoli, Plugsurfing garantisce ai conducenti la connessione a una rete di ricarica estesa e affidabile in tutta Europa”.