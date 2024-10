Free2move Charge Go rivoluziona la ricarica pubblica dei veicoli elettrici in soli 3 clic

Free2move Charge, l’ecosistema a 360 gradi di Stellantis progettato per fornire soluzioni di ricarica e gestione dell’energia senza problemi, presenta Free2move Charge Go, il secondo dei suoi tre pilastri strategici: Free2move Charge Home, Free2move Charge Go e Free2move Charge Business. Progettato per garantire ai clienti un facile accesso alla rete di ricarica pubblica più estesa e affidabile in tutta Europa, Free2move Charge Go rende la ricarica dei veicoli elettrici il più semplice ed efficiente possibile.

Free2move Charge Go rende la ricarica elettrica dei veicoli elettrici più semplice ed efficiente che mai

La promessa di Free2move Charge è quella di rendere “sempre carico facile” semplificando l’esperienza di ricarica dei veicoli elettrici attraverso un approccio completamente incentrato sul cliente, fornendo soluzioni personalizzate per i conducenti a casa, sul posto di lavoro e in movimento. Sviluppato dal partner tecnologico Free2move eSolutions, l’ecosistema fornisce hardware, software, installazione e integrazione completa dei servizi.

Free2move Charge Go è una soluzione progettata dal cliente che fornisce un’esperienza di ricarica pubblica semplice e accessibile , garantendo ai conducenti l’accesso ai punti di ricarica, l’avvio della ricarica e la gestione dei pagamenti in soli 3 cli. Free2move Charge Go offre il miglior servizio della categoria attraverso quattro pilastri fondamentali:

Copertura: dà accesso a più di 800.000 punti di ricarica in 29 paesi europei , coprendo il 96% del mercato dei punti di ricarica pubblici . La rete di ricarica è accessibile tramite l’ app Free2move Charge e comprende stazioni di ricarica rapida AC (fino a 22 kW) e DC (da 50 kW a 350 kW). Sia nei centri urbani che nelle aree rurali, gli automobilisti possono trovare con sicurezza una stazione di ricarica ovunque si trovino.

App di ricarica: disponibile per il download gratuito su Google Play e Apple Store, l’ app Free2move Charge consente agli utenti di individuare le stazioni di ricarica, visualizzare lo stato dei punti di ricarica in tempo reale, verificare la capacità energetica, monitorare ed effettuare il pagamento per le sessioni di ricarica. Il design intuitivo dell’applicazione consente agli automobilisti di ricaricare i propri veicoli in soli 3 clic: selezionare il punto di ricarica, scegliere il connettore e avviare la ricarica.

Carta di Ricarica: dotata di tecnologia RFID (Radio Frequency Identification), questa carta permette agli utenti di avviare immediatamente una sessione di ricarica, semplicemente avvicinandola alla stazione prescelta, in un processo semplice, soprattutto in situazioni di ridotta copertura roaming o quando il telefono cellulare la batteria è scarica.

Abbonamenti flessibili: gli autisti hanno la flessibilità di scegliere di pagare in base al costo o di pagare un abbonamento che si adatti alle loro abitudini di ricarica.

Il piano di Pagamento su Misura Principiante non prevede alcun impegno iniziale , avendo un costo a sessione di 0,90€ , più il costo dell’energia elettrica;

Il piano Avanzato a consumo, per gli utenti più assidui, è ideale per chi effettua più di cinque ricariche al mese, con un canone mensile di 4,99€ , più il costo dell’energia elettrica (nessun canone di sessione per ricarica).

L’ app Free2move Charge è completata da funzionalità facili da usare che migliorano l’esperienza complessiva del pubblico nelle situazioni di ricarica elettrica:

Mappa interattiva: una mappa facile da usare che aiuta gli automobilisti a individuare le stazioni di ricarica. Ciascuna stazione elenca il numero di connettori disponibili, il loro stato in tempo reale, la potenza in uscita ed eventuali dettagli aggiuntivi. Le stazioni possono anche essere filtrate in base alla vicinanza e gli automobilisti possono creare un elenco “Preferiti” per le loro posizioni preferite;

Prezzi trasparenti: prima di ogni sessione di caricamento è disponibile un riepilogo trasparente dei prezzi, che fornisce una ripartizione delle tariffe delle sessioni e di eventuali costi aggiuntivi o sconti da parte dei partner preferiti;

Cronologia delle sessioni: gli autisti possono rivedere le proprie sessioni di ricarica attraverso la cronologia dell’app, rendendo più semplice il monitoraggio di utilizzi e pagamenti;

I miei veicoli: in questa sezione, gli automobilisti possono aggiungere i dettagli del proprio veicolo, comprese le preferenze dei connettori e le capacità di ricarica, per garantire che l’app suggerisca le stazioni di ricarica più adatte alle loro esigenze specifiche. L’ App Free2move Charge è disponibile per tutti i clienti del marchio Stellantis: Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat/Abarth, Jeep , Lancia, Leapmotor, Opel, Peugeot e Pro One.

Mathilde Lheureux, CEO di Free2move Charge, ha dichiarato: “Con il lancio di Free2move Charge Go diamo la possibilità ai conducenti di veicoli elettrici di viaggiare liberamente in tutta Europa, offrendo loro un’esperienza fluida. Offrendo ai nostri clienti l’accesso a un’ampia rete di ricarica, combinata con strumenti intuitivi che semplificando la loro esperienza, rimuove i principali ostacoli all’adozione della mobilità elettrica. Free2move Charge Go segna un passo significativo nella nostra missione di rendere la ricarica dei veicoli elettrici senza soluzione di continuità, accessibile e adattata alle esigenze individuali di ciascun conducente.

In linea con il piano strategico “ Dare Forward 2030 ” di Stellantis , Free2move Charge sta svolgendo un ruolo chiave nell’accelerare la transizione verso la mobilità elettrica e sostenere l’ambizioso obiettivo di Stellantis di raggiungere un mix di vendite di auto elettriche al 100% in Europa e al 50% delle vendite di autovetture elettriche e veicoli commerciali leggeri negli Stati Uniti entro il 2030. Espandendo l’infrastruttura di ricarica e fornendo soluzioni innovative e incentrate sul cliente come Free2move Charge Go , Free2move Charge sta rimuovendo attivamente gli ostacoli principali all’adozione dei veicoli elettrici, garantendo ai clienti la possibilità di godere della libertà di guida elettrica senza compromessi.