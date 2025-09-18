Fiat inizia le celebrazioni per il 50° anniversario in Brasile con importanti annunci per il marchio

Fiat è riconosciuta a livello mondiale per la sua tradizione di innovazione nel settore automobilistico fin dalla sua fondazione in Italia nel 1899. Questo spirito è arrivato in Brasile nel 1976 con l’apertura dello Stellantis Automotive Hub a Betim, Minas Gerais. Da allora, Fiat do Brasil ha scritto la sua storia di successo nel nostro Paese, segnata da una linea di prodotti iconica che soddisfa i desideri del consumatore brasiliano.

In occasione del suo 50° anniversario in Brasile nel 2026, Fiat annuncia il lancio di 5 prodotti completamente nuovi entro il 2030

In occasione dell’inizio delle celebrazioni per il 50° anniversario di Fiat do Brasil, che si celebreranno il 9 luglio 2026, il marchio annuncia il suo impegno a lanciare un modello completamente nuovo ogni anno fino alla fine del decennio. Ciò significa che cinque nuovi prodotti arriveranno sul nostro mercato entro il 2030, rappresentando un punto di svolta nel portafoglio della casa torinese, che verrà rivitalizzato per continuare ad accelerare la sua posizione di leader del mercato nazionale.

“Siamo molto orgogliosi della storia costruita da Fiat do Brasil. La nostra eredità è innegabile e la nostra leadership di mercato riflette il nostro posizionamento come marchio innovativo e pionieristico che comprende al meglio i desideri dei consumatori locali. Nei prossimi anni, vivremo una trasformazione con l’offerta di nuove tecnologie. Con la nostra gamma best-seller e l’annuncio odierno di nuovi modelli, guardiamo al futuro del nostro mercato per rimanere il marchio più amato dai brasiliani, con un elevato volume di prodotti dotati di tecnologia di bordo accessibile a tutti”, celebra Federico Battaglia, Vicepresidente dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America.

I lanci annunciati da Fiat rientrano nella strategia precedentemente comunicata da Stellantis, con l’annuncio del più grande ciclo di investimenti nella storia dell’industria automobilistica nella regione: 32 miliardi di R$ di investimenti per consentire l’arrivo di 40 nuovi prodotti e restyling di tutti i marchi entro il 2030.