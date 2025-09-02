Fiat Grande Panda Van: tutto quello che sappiamo a settembre 2025 sul futuro modello di Fiat

Fiat Grande Panda Van è uno dei modelli confermati ufficialmente tra quelli che vedremo nei prossimi anni e che arricchiranno la gamma della casa automobilistica torinese. Il suo debutto dovrebbe avvenire dopo Giga Panda, Panda Fastback e Panda Pickup. Si parla del 2028 come anno più probabile per il suo debutto.

Ecco come dovrebbe essere la futura Fiat Grande Panda Van in arrivo entro la fine del 2028

Secondo quanto dichiarato in precedenza dalla stessa Fiat, Fiat Grande Panda Van altri non sarà che un furgone camperizzato pensato per chi ama vivere all’aria aperta, combinando soluzioni pratiche per il campeggio. Definita dal CEO di Fiat Olivier Francois come l’evoluzione definitiva della Fiat Panda originale del 1980, questo veicolo dovrebbe unire versatilità e semplicità, offrendo un’esperienza di viaggio flessibile e funzionale per avventure all’aperto. Lo stile ovviamente sarà molto vicino a quello della Fiat Grande Panda che come sappiamo rappresenta una sorta di punto di riferimento di design per le future auto della famiglia Panda a cui darà origine.

La piattaforma sarà sempre la smart car di Stellantis. Rispetto alla Grande Panda cambieranno le dimensioni dato che la futura Fiat Grande Panda Van che ovviamente potrebbe avere un nome diverso, sarà lungo poco meno di 4,5 metri. Anche in questo caso dovrebbero esserci motori termici ed elettrici al 100 per cento nella gamma del modello. Questo sarà pensato soprattutto per chi cerca un veicolo ampio per le gite fuoriporta o anche per motivi di lavoro. Lo spazio all’interno sarà notevole sia per i passeggeri che per i bagagli.

Al momento non esistono foto spia del veicolo nemmeno sotto forma di prototipo camuffato dato che ancora manca molto al suo debutto. Abbiamo solo alcuni teaser della stessa Fiat come quello che vi mostriamo in copertina e alcuni render come quello che vi mostriamo qui sopra realizzato dal designer e creatore digitale Kleber Silva. Per quanto riguarda i prezzi naturalmente è ancora presto per avere notizie ufficiali ma immaginiamo che come per il resto della famiglia Panda il rapporto qualità prezzo elevato sarà senza dubbio una delle caratteristiche principali.