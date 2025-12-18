Fiat Qubo L sarà la grande novità per la casa torinese ad inizio 2026: ecco di cosa si tratta

Stellantis sceglie il Salone dell’Automobile di Bruxelles, in programma dal 9 al 18 gennaio, per ribadire la forza del proprio portafoglio prodotti, presentandosi con un’esposizione imponente: 62 veicoli appartenenti a 11 marchi del gruppo. Tra anteprime mondiali, debutti europei e modelli strategici, l’attenzione del pubblico si concentra in particolare su una novità pensata per le famiglie, firmata Fiat: Fiat Qubo L.

A Bruxelles debutto europeo per la nuova Fiat Qubo L

Fiat Qubo L viene descritto ufficialmente come un veicolo familiare versatile, disponibile anche a sette posti e con motorizzazione diesel, progettato per offrire spazio, flessibilità e un approccio più leggero e funzionale alla mobilità quotidiana.

Il nome Fiat Qubo L richiama un modello ben noto nella storia recente di Fiat. Lanciato nel 2008 come versione passeggeri del Fiorino e prodotto fino al 2020, il Qubo originale era un piccolo multispazio costruito in Turchia, con cinque posti e motori benzina e diesel, gemello tecnico di Peugeot Bipper e Citroën Nemo. Alla luce di questo passato, appare improbabile un ritorno diretto o un semplice restyling: Fiat Qubo L sembra piuttosto interpretare una nuova direzione.

L’ipotesi più accreditata è che Fiat Qubo L sia una variante per il trasporto passeggeri del Fiat Doblò Maxi, già commercializzato in alcuni mercati extraeuropei. In questo scenario, diventerebbe l’alternativa Fiat a modelli come Citroën Berlingo Multispace, Peugeot Rifter, Opel Combo Life XL e Toyota ProAce City Verso, tutti basati sulla piattaforma EMP2. Le dimensioni compatte ma generose, fino a 4,77 metri nelle versioni a sette posti, garantirebbero un equilibrio ideale tra ingombri contenuti e abitabilità.

Sul fronte delle motorizzazioni, Fiat Qubo L potrebbe offrire una gamma articolata: dal turbodiesel 1.5 da circa 130 CV a un benzina 1.2 mild-hybrid, senza escludere una versione elettrica. Una strategia flessibile, pensata per rispondere alle diverse esigenze dei mercati europei e rilanciare con decisione la proposta Fiat nel segmento delle family car.

Vedremo dunque quali altre informazioni trapeleranno da parte di Fiat a proposito di questo modello che a gennaio sarà svelato in anteprima dalla casa torinese per l’Europa.