Citroën E-C3: in Germania arriva la versione low cost con prezzi da 19.990

Citroën rende la mobilità elettrica ancora più accessibile e porta avanti con coerenza la sua missione di “Mobilità elettrica per tutti”. La Citroën E-C3 100% elettrica, già nota come la prima auto elettrica accessibile in Europa, si arricchisce di una nuova versione in Germania. Con un prezzo di partenza inferiore a 20.000 euro, Citroën offre, per la prima volta, un’auto completamente elettrica con un’autonomia di circa 200 km: una soluzione perfettamente adatta alla vita quotidiana in città e nelle aree limitrofe.

Citroën E-C3: la nuova versione con un’autonomia di circa 200 km parte in Germania da 19.990 euro

La nuova versione completa quindi la gamma esistente, che comprende il motore benzina Turbo 100, il mild hybrid da 81 kW (110 CV e l’apprezzata versione Standard Range con un’autonomia di 300 km. Mentre gli automobilisti abituali con tragitti più lunghi o viaggi interurbani regolari optano per la versione da 300 km, la nuova versione da 200 km si rivolge specificamente agli acquirenti attenti al prezzo che percorrono principalmente brevi distanze. Questo rende la Citroën E-C3 una serie di modelli particolarmente flessibile che offre la soluzione giusta per diversi stili di vita e budget.

Anche la versione base rimane una Citroën a tutti gli effetti: beneficia dell’esperienza di guida Advanced Comfort, del design accattivante con il nuovo logo del marchio e di sviluppo e produzione rigorosamente europei. Citroën dimostra ancora una volta che una mobilità elettrica accessibile non deve per forza significare rinunciare al comfort o alla qualità.

“Molte persone in Germania usano l’auto principalmente per spostarsi, fare shopping o andare a trovare gli amici. Per loro abbiamo sviluppato la Citroën E-C3 con un’autonomia di 200 chilometri: un’auto che offre esattamente ciò di cui hanno bisogno, a un prezzo che rende la mobilità elettrica accessibile a un numero ancora maggiore di persone. Stiamo portando la mobilità elettrica dove dovrebbe essere: nella vita di tutti i giorni”, afferma Thomas Goldboom, CEO di Citroën Germania.

Anche la nuova Citroën E-C3 Van beneficia dell’optional aggiuntivo: con prezzi a partire da 19.490 €, è la scelta ideale per i clienti di veicoli commerciali che desiderano percorrere brevi distanze in tutta comodità e a zero emissioni locali. Con questa espansione, Citroën crea una soluzione di mobilità ancora più inclusiva: dai pendolari alle giovani famiglie, fino ai primi acquirenti di auto elettriche urbane.