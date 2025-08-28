Leapmotor T03 e C10: con l’ultimo aggiornamento software, l’esperienza di guida raggiunge un nuovo livello

Uno dei principi guida dell’ambiziosa startup cinese di auto elettriche Leapmotor è offrire ai clienti tecnologie salvavita che facciano davvero la differenza. L’ultimo aggiornamento completo over-the-air (OTA) per i veicoli del marchio attualmente in circolazione in Germania dimostra esattamente cosa si nasconde dietro questa promessa: la city car completamente elettrica Leapmotor T03 e il SUV C10 di segmento D. Grazie all’aggiornamento software, l’esperienza di guida raggiunge un nuovo livello, ancora più adatto ai gusti dei clienti europei.

Aggiornamenti completi via etere per Leapmotor T03 e C10

Le modifiche apportate all’ammiraglia C10 sono particolarmente evidenti: uno degli aspetti più importanti dell’aggiornamento completo all’ultima versione software è l’adattamento dei sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia alle aspettative del mercato europeo. In particolare, sono state modificate sia la sensibilità che l’intensità dei sistemi di assistenza alla guida.

Altre importanti novità dell’aggiornamento OTA includono: Aggiunta di app aggiuntive nell’app store del veicolo, Rispecchiamento dello schermo del telefono cellulare sullo schermo del veicolo,Miglioramenti al sistema di navigazione, Ottimizzazione della funzionalità dell’impianto di climatizzazione e Introduzione di una nuova soluzione di registrazione video per le emergenze (“dashcam”)

L’aggiornamento gratuito può essere eseguito da qualsiasi cliente senza recarsi in officina o avere conoscenze tecniche pregresse. Tutto ciò che serve è una connessione internet; l’auto guiderà il cliente attraverso un processo intuitivo e autoesplicativo, simile a quello di un telefono cellulare. Naturalmente, il concessionario locale sarà lieto di rispondere a qualsiasi domanda.

La utilitaria elettrica leapmotor T03 presenta anche miglioramenti nei sistemi di assistenza tramite l’aggiornamento software, nonché un’app per il mirroring dello schermo del cellulare sul display del veicolo.

Dalla scorsa settimana, gli aggiornamenti OTA sono stati gradualmente inviati ai veicoli immatricolati in Germania, dove possono essere scaricati e installati. I clienti vengono avvisati tramite una finestra pop-up non appena l’aggiornamento è disponibile sul loro veicolo. Tutti i veicoli dovrebbero disporre dell’ultima versione software disponibile entro pochi giorni.

“Questi aggiornamenti over-the-air rappresentano un altro importante passo avanti per Leapmotor. Dimostrano la capacità e la volontà del marchio di evolversi rapidamente e adattare la propria offerta a ciascun mercato di riferimento. Ascoltiamo i nostri clienti: per Leapmotor, questa è più di una semplice promessa”, ha dichiarato Martin Resch, CEO di Leapmotor Germania. “Senza doversi recare in officina, i nostri clienti possono aggiornare autonomamente la propria auto con pochi semplici clic, solitamente in meno di un’ora.”

I cambiamenti così profondi introdotti dagli attuali aggiornamenti OTA sono resi possibili dal fatto che Leapmotor sviluppa internamente oltre il 60% dei suoi componenti, stabilendo nuovi standard di settore. Il marchio continuerà a implementare ulteriori aggiornamenti completi in futuro per migliorare costantemente e mantenere i propri veicoli al passo con i tempi, a vantaggio dei propri clienti.