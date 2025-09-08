Alfa Romeo Junior e l’attore di fama internazionale Pedro Alonso di nuovo insieme

Alfa Romeo lancia il secondo capitolo della serie di cortometraggi Learn to Love Again, dedicata alla promozione della nuova Alfa Romeo Junior. Protagonista è Pedro Alonso, artista poliedrico noto per la sua versatilità come attore, scrittore e pittore. Celebre per i ruoli carismatici interpretati in popolari serie televisive internazionali, Alonso porta il suo fascino unico in questa campagna, pensata per raccontare il lato emozionale e coinvolgente del nuovo modello. Con questo progetto, Alfa Romeo punta a unire arte, storytelling e passione automobilistica, creando un legame profondo tra il pubblico e la Junior, simbolo di stile e innovazione.

È ora in onda il secondo capitolo della serie Learn to Love Again che riporta sullo schermo Alfa Romeo Junior insieme a Pedro Alonso

Dopo il primo episodio, intitolato Il venditore, la serie prosegue con Cosa fa cantare il tuo cuore , che rende omaggio alla passione travolgente e viscerale con un’interpretazione vibrante della star spagnola che canta “Cuore Matto”, un inno della tradizione musicale italiana. Il tutto si svolge in un raffinato locale gremito di gente dove Pedro Alonso inizia a cantare con crescente convinzione e cattura l’attenzione della giovane donna entrata poco prima, avvolta in un’aura di mistero e sensualità.

I loro sguardi si incrociano e la complicità è immediata. I due escono insieme e, in una sequenza che mescola realismo e fascino, si ritrovano nel garage del club. La scena culmina lì con l’apparizione della protagonista assoluta: l’Alfa Romeo Junior, la sportiva compatta che segna il ritorno del marchio in un segmento di importanza strategica. Il crescendo finale fonde immagini, musica ed emozioni in un unico ritmo, fino alla comparsa del logo Alfa Romeo e dello slogan finale, a concludere una storia intrisa di classici italiani, reinterpretati con un tocco contemporaneo, intensità emotiva e DNA sportivo italiano. Insomma, le scene non raccontano più solo l’emozione come nell’episodio 1, ma questa volta la vivono, trasformando l’atto della guida in un’espressione di pura passione viscerale.

L’avvincente Cosa fa cantare il tuo cuore aggiunge quindi un ulteriore tassello al progetto cinematografico Learn to Love Again, un viaggio narrativo che esplora l’essenza più profonda della guida di un’Alfa Romeo, un’emozione paragonabile all’innamoramento. Da qui il legame viscerale tra il guidatore e una vettura del marchio milanese, un’esperienza potente che parla direttamente al cuore. Proprio come Junior, che ha saputo reinterpretare lo spirito del marchio in modo compatto e accessibile e che fa innamorare una nuova generazione di alfisti, anche grazie alla sua gamma, la più completa del segmento, che spazia dalla versione Elettrica Veloce da 280 CV alla nuova Ibrida Q4.

Si rinnova così il legame tra Alfa Romeo e Pedro Alonso che, con il suo piglio audace e il suo fascino inconfondibile, dà vita a una storia vibrante e autentica, quasi una sceneggiatura che si intreccia con la sua passione per l’Italia, culla della musica, del cinema e dell’arte. E non è un caso che la star internazionale abbia recentemente dichiarato che gli sarebbe piaciuto recitare al fianco del leggendario Marcello Mastroianni e sogna di lavorare con registi del calibro di Paolo Sorrentino e Nanni Moretti.