Fiat: ecco tutti i modelli con incentivo statale

Fiat propone interessanti promozioni 2025 sfruttando il bonus statale per l’acquisto di auto nuove. Gli incentivi variano in base all’ISEE: fino a 11.000 euro per chi ha un ISEE sotto i 30.000 euro e 9.000 euro per chi supera i 40.000 euro. Per accedere al contributo è necessario anche rottamare un veicolo almeno Euro 5 e risiedere in un Comune rientrante nelle aree funzionali urbane.

Fiat: ecco quanto costano le sue auto grazie agli incentivi statali e alle promozioni della casa torinese

Chi soddisfa tutti i requisiti può recarsi presso il concessionario Fiat più vicino per scoprire le offerte dedicate agli incentivi 2025. La gamma elettrica Fiat comprende tre modelli: 500e, Grande Panda e 600. La più conveniente è la 500e, che grazie al bonus statale può essere acquistata a condizioni particolarmente vantaggiose. Grazie a questi incentivi, Fiat punta a rendere l’auto elettrica più accessibile per le famiglie e i giovani guidatori, con promozioni pensate per chi desidera un veicolo compatto, efficiente e sostenibile.

La Fiat 500e può essere acquistata a soli 9.950 euro con anticipo zero, 35 rate da 66 euro ciascuna (TAN fisso 5,99%, TAEG 9,29%) e una rata finale di 10.319 euro. La Fiat Grande Panda elettrica in allestimento Pop è disponibile a 11.950 euro, sempre con anticipo zero, 35 rate da 75 euro (TAN fisso 5,99%, TAEG 8,78%) e rata finale di 12.338 euro.

Infine, la Fiat 600 elettrica viene proposta a 20.750 euro, con anticipo di 915 euro, 35 rate da 199 euro (TAN fisso 2,99%, TAEG 4,75%) e rata finale di 15.267 euro. Tra queste offerte, spicca la Grande Panda, la più recente delle tre elettriche Fiat, capace di percorrere fino a 320 km con una sola ricarica. Compatta e versatile, è ideale sia per la città sia per gite fuori porta, con autonomia e praticità che la rendono perfetta per la vita quotidiana.