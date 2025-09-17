Opel elettrizza la Red Bull Motormania 2025

Sabato 13 settembre 2025, oltre 25.000 spettatori si sono radunati sul leggendario circuito di Magny-Cours per assistere alla Red Bull Motormania, l’imperdibile evento che riunisce tutte le discipline del motorsport. Tra emozioni, intrattenimento per il pubblico e celebrazione della storia dell’automobile, Opel ha segnato questa edizione con una presenza spettacolare, interattiva e fedele al suo DNA sportivo.

Spettacolare stand Opel alla Red Bull Motormania

Nel cuore del Red Bull Motormania Village, lo stand Opel ha subito catturato l’attenzione. Progettato con un’atmosfera a tema racing e ispirato al design dello stand Opel dell’ultimo Salone dell’Automobile di Monaco, rifletteva lo spirito del marchio: audacia, design e prestazioni.

Il pubblico ha potuto scoprire: la nuova Mokka, simbolo del dinamismo del marchio, la nuova Frontera, un SUV moderno e versatile e la spettacolare concept car Mokka OMG! GSE, incarnazione dell’innovazione e del forte legame tra Opel e il motorsport. Con le sue linee audaci e l’estetica direttamente ispirata al mondo delle competizioni, questa concept car illustra il desiderio di Opel di continuare a superare i limiti del design e delle prestazioni.

Più che un semplice stand, Opel ha trasformato la sua presenza alla Red Bull Motormania in un vero e proprio spazio esperienziale. I visitatori hanno potuto partecipare a un concorso originale e divertente, cercando il celebre “squalo” nascosto nell’abitacolo della Mokka, un omaggio emblematico al design Opel. Per immortalare l’esperienza, una cabina fotografica immersiva ha permesso ai partecipanti di portare a casa un souvenir personalizzato. A completare l’esperienza, un’estrazione speciale ha regalato a quattro fortunati vincitori l’opportunità unica di affrontare un giro del circuito, assaporando dal vivo le emozioni e l’adrenalina della gara.

Questi eventi hanno rafforzato la vicinanza del marchio al pubblico e hanno contribuito a creare un’atmosfera amichevole e partecipativa, fedele allo spirito Opel.

Uno dei momenti più attesi della Red Bull Motormania è stata senza dubbio la celebrazione della tradizione Opel, con un paddock che ha messo in mostra cinque modelli iconici. Tra questi spiccava la Rekord del 1968 “Black Widow”, leggendaria nelle competizioni, e la Manta A Irmscher del 1970, vero simbolo degli anni ’70. Non sono mancati gli appuntamenti con la storia dei rally, rappresentata dalla Ascona 400 Röhrl/Geistdörfer del 1982 e dalla Ascona 400 Vatanen/Harryman del 1983, entrambe icone di performance e competizione. Infine, la Calibra V6 4×4 ITC-Champion del 1996 ha chiuso la rassegna, incarnando sportività, innovazione tecnica e lo spirito dinamico che ha sempre contraddistinto Opel.

Questo patrimonio vivente ha assunto tutta la sua dimensione durante la sfilata Opel Classic, un momento di emozione e condivisione con il pubblico. La partecipazione del campione Luc Alphand, al volante della Manta A del 1970, accompagnato come copilota da Sandy Heribert de L’Équipe, ha offerto uno spettacolo eccezionale, rafforzando il legame tra la storia di Opel, le competizioni e l’attualità.

Oltre alla sua specifica configurazione, Opel ha abbracciato appieno il mondo della Red Bull Motormania, uno spettacolo unico che unisce drifting, rally, monoposto, drag racing, motociclette e auto leggendarie. Riunendo appassionati e curiosi, questo evento ha dimostrato la ricchezza e la diversità del motorsport.

Con la sua presenza alla Red Bull Motormania 2025, Opel ha dimostrato il suo ruolo di protagonista nella mobilità e negli sport motoristici. Tra nuovi prodotti, eventi divertenti, una tradizione celebrata e incontri eccezionali, il marchio ha contribuito a rendere questa edizione un successo clamoroso. Riunendo passato, presente e futuro, Opel ha ricordato a tutti la sua promessa: offrire veicoli che uniscono innovazione, prestazioni e passione, su strada e in pista.