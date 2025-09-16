Citroën annuncia i piloti della sua prima stagione in Formula E

Citroën ha dato ufficialmente il benvenuto a Jean Eric Vergne e Nick Cassidy per la sua avventura in Formula E. Questi due talentuosi piloti, con una vasta esperienza in Formula E, porteranno alti i colori del marchio in occasione della sua partecipazione al Campionato mondiale ABB FIA Formula E.

Jean-Éric Vergne e Nick Cassidy difenderanno i colori di Citroën nella prima stagione di Formula E per il brand

Jean-Éric Vergne, pilota francese di 35 anni, si è affermato come una figura di spicco del motorsport moderno. Dopo una brillante carriera nelle monoposto nazionali e internazionali, si è affermato in Formula E, diventando il primo pilota a vincere due titoli consecutivi. La sua versatilità si estende anche alle gare di endurance, dove corre per Peugeot TotalEnergies nel FIA WEC, accumulando esperienza e prestazioni in tutte le categorie di circuiti.

Jean-Éric Vergne ha iniziato la sua carriera vincendo i campionati francesi di Formula Campus e Formula Renault 2.0 nel 2008. Successivamente, ha corso in Formula 1 con la Toro Rosso tra il 2012 e il 2014, prima di debuttare in Formula E con Andretti Autosport nel 2014. Nel corso della sua carriera nella serie elettrica, Vergne è diventato due volte campione di Formula E. Nel 2022 ha fatto il suo esordio nel FIA World Endurance Championship con Peugeot TotalEnergies, continuando a correre con il team, consolidando così la sua esperienza sia nelle monoposto elettriche che nelle competizioni endurance.

Nick Cassidy, pilota neozelandese di 31 anni, è uno dei talenti più affermati della sua generazione nel motorsport. Dopo promettenti esordi nel karting e nelle monoposto, si è distinto in Giappone vincendo la “Tripla Corona Giapponese” (Super Formula, Super GT e Formula 3). Nel 2020 è entrato in Formula E, dove si è rapidamente affermato come un serio contendente al titolo, collezionando vittorie e podi. Dopo due straordinarie stagioni con Jaguar TCS Racing, è entrato a far parte del team Citroën Racing e ha anche aderito al team Peugeot TotalEnergies nel FIA WEC.

Jake Cassidy vanta una carriera straordinaria in Giappone, dove ha conquistato tre titoli nei campionati di Formula 3, Super GT e Super Formula. In Formula E si è affermato come uno dei piloti più competitivi della sua generazione, ottenendo 11 vittorie e 25 podi, classificandosi secondo nel Campionato mondiale piloti 2022/23 e terzo nella stagione 2023/24. Parallelamente alla carriera nelle monoposto, Cassidy ha maturato esperienza anche nel DTM e nel FIA WEC, consolidando il suo profilo internazionale. La sua costanza e versatilità lo rendono uno dei piloti più rispettati e di successo del panorama automobilistico contemporaneo. Citroën dunque è pronta al suo debutto.