Fiat e l’incubo americano: nell’ultimo trimestre 2025 ha venduto meno di un’auto al giorno negli USA

La situazione di Fiat negli Stati Uniti non sembra migliorare anzi il 2025 si è chiuso in maniera piuttosto disastrosa come evidenzia il sito Autopian che spulciando i dati di vendita della casa automobilistica torinese in America si è accorta che nell’ultimo trimestre del 2025 il brand di Stellantis ha venduto meno di un’auto al giorno. Per la precisione sono state immatricolate solo 84 unità in 91 giorni. Si tratta di un risultato davvero molto basso anche considerando il fatto che la gamma del marchio negli USA è davvero ridotta e conta al momento un solo modello e cioè la 500 elettrica.

Disastro Fiat nell’ultimo trimestre 2025 negli USA: venduta meno di una vettura al giorno

Di recente è stato confermato che prossimamente negli States arriverà anche la Fiat Topolino ma non crediamo che con il quadriciclo elettrico la situazione possa migliorare più di tanto. L’America dunque si conferma un mercato piuttosto difficile per la casa torinese che in passato era sembrata più volte sul punto di dire addio agli USA cosa però smentita prima da Carlos Tavares e più di recente anche dal nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa. Al momento però nessuno sa quanti e quali modelli della futura gamma Fiat arriveranno negli States.

I futuri modelli della casa italiana tra cui i futuri SUV Fiat Grizzly e Fastback saranno auto globali che verranno commercializzati in vari continenti ma a quanto pare tra le aree del mondo prescelte per il loro sbarco non ci saranno gli Stati Uniti. Considerato che nel 2025 il brand torinese ha immatricolato appena 1.321 unità capiamo anche il motivo.

Purtroppo la storia di Fiat con l’America è sempre stata molto difficile come del resto quella di Alfa Romeo. Per quanto riguarda la casa automobilistica del biscione le vendite sono diminuite del 36%, da 8.865 a 5.652. Le consegne nel quarto trimestre sono crollate ancora più drasticamente, con un calo del 57% a 874 unità. Con la decisione di rinviare l’uscita dei successori di Giulia e Stelvio, sembra assai probabile che i prossimi due anni del biscione in America saranno difficili come quelli di Fiat.