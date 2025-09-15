Stellantis: Maike Seeber assume la direzione dello stabilimento di Rüsselsheim

Maike Seeber (42) è la nuova responsabile dello stabilimento Stellantis di Rüsselsheim. Succede a Pieter Ruts (43), che, dopo oltre tre anni come direttore di stabilimento, assumerà un nuovo ruolo nella pianificazione degli approvvigionamenti all’interno del Gruppo.

Cambio della guardia nello stabilimento Stellantis di Rüsselsheim

Rüsselsheim non è solo la sede tradizionale del marchio Opel, ma dal 2023 ospita anche la sede centrale tedesca di Stellantis. Maike Seeber, dirigente con esperienza internazionale, assumerà la direzione dello stabilimento. Porta con sé una pluriennale esperienza nella trasformazione di linee e siti produttivi e in precedenza ha ricoperto diverse posizioni presso un fornitore globale dell’industria automobilistica.

“Non vedo l’ora di affrontare la nuova sfida a Rüsselsheim. La sede, come l’intero settore, sta cambiando. Insieme al team, vogliamo rafforzare ulteriormente la nostra competitività. Ciò richiede nuovi approcci e il coraggio di cercare soluzioni non convenzionali”, ha affermato Maike Seeber.

“Con la sua vasta esperienza e la sua chiara attenzione al miglioramento continuo, Maike Seeber apporta esattamente l’energia e la competenza necessarie per sviluppare con successo il nostro stabilimento di Rüsselsheim. Non vedo l’ora di lavorare con lei e sono convinto che il suo stile di leadership e la sua visione strategica forniranno un impulso decisivo per il futuro del sito di Rüsselsheim”, ha affermato Florian Huettl, CEO di Opel & Vauxhall e Amministratore Delegato di Stellantis Germania.

Sotto la guida di Pieter Ruts, direttore dello stabilimento di Rüsselsheim dal 2022, sono state prodotte le ultime Opel Astra e DS 4. Il suo impegno per rafforzare la competitività e la sostenibilità futura del sito è stato di fondamentale importanza. “Ringrazio sinceramente Pieter Ruts per il suo lavoro pionieristico, sempre caratterizzato da un eccezionale impegno personale, e gli auguro un continuo successo nel suo nuovo ruolo all’interno dell’azienda”, sottolinea Florian Huettl. Dunque per lo stabilimento inizia una nuova era sotto la guida di Maike Seeber.