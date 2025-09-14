Opel Frontera a tre porte: ecco come sarebbe il SUV in questa versione

Opel Frontera è una delle ultime novità lanciate sul mercato dalla casa automobilistica tedesca di Stellantis. Nato sulla piattaforma Smart car di Stellantis è uno dei SUV più economici tra quelli messi in commercio dai brand che fanno parte del gruppo automobilistico. Ciò significa che condivide le sue componenti con molti altri veicoli di dimensioni simili realizzati sotto l’attenta supervisione di Stellantis. L’elenco include la Citroën C3 Aircross, la C3/e-C3, la Basalt e la Fiat Grande Panda. Senza dimenticare le future Giga Panda e Fastback che saranno lanciate l’anno prossimo.

Ecco come sarebbe la versione a tre porte del SUV Opel Frontera

Il suo debutto in Europa sembra essere abbastanza positivo con il modello che sta incontrando il gradimento del pubblico specie in taluni importanti mercati. A proposito di Opel Frontera oggi vi mostriamo un nuovo render apparso sul web nelle scorse ore ad opera del famoso designer e creatore digitale X-Tomi Design che mostra quello che potrebbe essere lo stile di una versione a tre porte del SUV della casa tedesca per il momento non prevista.

Il designer digitale ha immaginato una Opel Frontera 2025 in versione a tre porte, con pannelli posteriori più ampi e finestrini ridisegnati. Il passo accorciato elimina la possibilità di una terza fila di sedili, proprio come nella vecchia Frontera tre porte, da cui riprende anche il nome “Sport”, sebbene solo virtualmente. Stellantis, al momento, non ha alcun piano per produrre un modello simile, ma il risultato appare esteticamente forse addirittura più riuscito rispetto alla versione reale, con linee più sportive e compatte. Se fosse lanciata con prezzi competitivi e le stesse motorizzazioni ibride o elettriche della cinque porte, potrebbe trovare un buon mercato: molti acquirenti privilegerebbero lo stile e il dinamismo rispetto a interni più spaziosi e a una terza fila spesso poco utilizzata.