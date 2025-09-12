MCXtrema al Maserati International Rally 2025

La Maserati MCXtrema torna sul leggendario Circuit de Spa-Francorchamps, dove lo scorso luglio è stata protagonista della 24 Ore di Spa CrowdStrike 2025, evocando la leggenda della gloriosa MC12.

L’occasione è stata il Maserati International Rally (MIR) 2025 , il raduno annuale che riunisce appassionati del Marchio da tutto il mondo. Un viaggio straordinario che ha riunito 100 modelli Maserati di ogni epoca tra il 10 e il 13 settembre , snodandosi lungo le strade di campagna delle Ardenne e l’epico circuito di Spa-Francorchamps, ampiamente considerato la “università” per eccellenza del motorsport.

Per l’occasione, la MCXtrema ha indossato la stessa livrea che aveva sfoggiato qualche mese prima, quando aveva affrontato le storiche curve dell’Eau Rouge e del Raidillon come Leading Car ufficiale della CrowdStrike 24 Ore di Spa . Questa speciale livrea rende chiaro omaggio alla MC12, celebrando il 20° anniversario della sua prima vittoria alla 24 Ore di Spa nel 2005, ottenuta dal team Vitaphone con Michael Bartels, Timo Scheider ed Eric van de Poele. A quel trionfo hanno fatto seguito le vittorie del 2006 (Michael Bartels, Andrea Bertolini, Eric van de Poele) e del 2008 (Michael Bartels, Andrea Bertolini, Stéphane Sarrazin, Eric van de Poele).

Caratterizzato da un elegante contrasto nero e blu, il design richiama i colori iconici della pluripremiata MC12 GT1 schierata dal team Vitaphone Racing, che su questo circuito ha ottenuto tre vittorie e due secondi posti. I dettagli personalizzati della livrea includono un vistoso tridente sul cofano e un dinamico gioco di lettering (blu su nero) sulle portiere e sui lati posteriori. La tipografia riporta i nomi dei modelli più iconici di Maserati, dei piloti leggendari e dei circuiti internazionali in cui la casa automobilistica modenese ha trionfato.

Dal 10 al 13 settembre 2025, le Ardenne belghe hanno ospitato l’annuale celebrazione delle Maserati di tutte le epoche. Nella storica cittadina di Durbuy, situata lungo il fiume Ourthe e nota come la città più piccola del mondo, gli appassionati hanno preso parte a un rally spettacolare. L’evento ha offerto entusiasmanti sessioni in pista, momenti conviviali e la rinomata parata lungo le strade panoramiche della regione, con Spa come tappa clou. L’intero programma è stato intriso dei valori di prestazioni, innovazione e audacia che hanno caratterizzato quasi un secolo di Maserati nelle corse. Infatti, era il 1926 quando la Tipo 26, la prima auto a portare il Tridente sul cofano, vinse la Targa Florio con Alfieri Maserati al volante.

Il momento clou dell’edizione 2025 del MIR si è svolto giovedì 11 settembre, con un’intera giornata dedicata al leggendario Circuito di Spa-Francorchamps. La MCXtrema è stata protagonista nel suo habitat naturale: la pista. A mezzogiorno, il circuito ha ospitato la spettacolare Maserati Parade, dove icone storiche e modelli contemporanei del Tridente si sono alternati in uno spettacolo mozzafiato. Al Maserati International Rally 2025, la MCXtrema, nella sua livrea celebrativa, ha riacceso lo spirito della leggendaria MC12, riportando ancora una volta la magia di una storia agonistica indimenticabile sul Circuit de Spa-Francorchamps.