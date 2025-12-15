Nuova Citroen C1: ecco che design potrebbe avere la city car dal prezzo inferiore a 15.000 euro

Nuova Citroen C1 potrebbe effettivamente tornare sul mercato. Nei giorni scorsi vi abbiamo scritto che il numero uno della casa automobilistica francese Xavier Chardon ha confermato che nel caso in l’Europa punti sull’E-car sotto i 15 mila euro anche Citroen potrebbe puntare a qualche city car da 3,5 metri con la filosofia simile a quella della mitica 2CV ma con un design totalmente diverso.

Dal web una nuova ipotesi di design sulla ipotetica nuova Citroen C1

Del resto per Citroën, che vanta una lunga tradizione di modelli popolari, il vuoto lasciato dalla scomparsa della C1 ha rappresentato sia una perdita commerciale che una sfida per la mobilità sociale. Il progetto in questione, su cui secondo alcuni Citroen starebbe già lavorando, sarebbe un veicolo lungo 3,5 metri. Una sorta di mini monovolume, sulla falsariga delle kei car giapponesi, sembra essere la soluzione preferita.

Questo design sarebbe un buon modo per offrire interni modulari a un prezzo ragionevole, allontanandosi dalle linee delle classiche city car per dare priorità alla praticità. Qui vi mostriamo un render pubblicato dal sito francese automobile-propre.com che immagina così lo stile di questo futuro modello destinato ad avere un ruolo di primo piano all’interno della gamma della casa francese qualora il suo ritorno fosse effettivamente confermato.

I dirigenti di Stellantis sottolineano che per realizzare auto elettriche economiche sia necessario un allentamento delle normative europee. Bruxelles sta valutando una nuova categoria di “piccole e-car” con requisiti meno stringenti, permettendo ai produttori di offrire modelli leggeri, semplici e accessibili senza l’onere di equipaggiamenti costosi. Il progetto di Citroën sembra muoversi in questa direzione, mirando a un successore elettrico della C1, modello che tra il 2005 e il 2022 ha conquistato 1,2 milioni di acquirenti.

La nuova Citroen C1 dovrebbe mantenere cinque porte, orientamento urbano e un pizzico di versatilità extra-urbana, ispirandosi allo spirito di icone storiche come la 2CV. Peugeot esplora in parallelo una versione elettrica della 108, con possibili sinergie produttive tra i due modelli, mentre Fiat è coinvolta nello sviluppo. Fondamentale sarà il contenuto locale minimo per tutelare la produzione europea, evitando la completa dipendenza da componenti asiatici. La decisione della Commissione UE è attesa per il 16 dicembre 2025.