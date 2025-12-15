Fiat 500 Hybrid è sicuramente la novità più importante di questo 2025 per Fiat. La casa torinese ha avviato la produzione di questo modello il mese scorso presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori. Grazie a questa auto la situazione della fabbrica dovrebbe migliorare notevolmente con almeno 100 mila unità prodotte in più ogni anno rispetto a quanto avvenuto nel 2024 quando l’impianto produceva solo la Fiat 500e.

Il galà dei 500 – Eccellenze italiane sarà un omaggio alle eccellenze Italiane nel mondo di cui anche Fiat 500 Hybrid è ambasciatrice

A proposito di Fiat 500 Hybrid oggi vi segnaliamo che la vettura sarà tra le principali protagoniste del gala dei 500 – Eccellenze italiane. Il prossimo martedì 16 dicembre in seconda serata su Canale 5, Mediaset propone un omaggio alle leggende che hanno reso l’Italia celebre nel mondo. Al centro dello spettacolo, presentato da Piero Chiambretti, torinese e volto storico della televisione, ci sarà la celebrazione delle eccellenze italiane nei campi dello sport, del cinema, dell’arte e del design.

Tra le icone protagoniste della serata spicca la Fiat 500, simbolo intramontabile del Made in Italy, capace di rappresentare l’ingegno e la creatività italiana a livello globale. Durante lo show, Olivier François, CEO di Fiat e CMO di Stellantis, dialogherà con Chiambretti direttamente dall’Heritage Hub nello stabilimento di Mirafiori, luogo di produzione della nuova Fiat 500 Hybrid, raccontando il ruolo storico della 500 nel consolidare l’Italia come punto di riferimento mondiale per innovazione, design e stile. Uno spettacolo dedicato a chi ha contribuito a rendere l’Italia un Paese iconico, tra tradizione, eccellenza e passione.

La presenza di Fiat 500 Hybrid al Galà dei 500 – Eccellenze italiane rappresenta inoltre anche una sorta di omaggio al marchio Fiat e alla città di Torino. Il marchio infatti insieme alla città di Torino sarà celebrato come simbolo di innovazione e tradizione. Un particolare tributo sarà fatto allo stabilimento di Mirafiori luogo in cui viene prodotta la nuova Fiat 500 Hybrid con la quale l’impianto ha dato il via ad una nuova fase della sua lunga storia che si spera possa essere foriera di grandi soddisfazioni.

La decisione di ambientare il programma nell’Heritage Hub non è casuale. Situata nei locali dell’ex Officina 81 di Via Plava a Torino, storica struttura meccanica Fiat nel comprensorio di Mirafiori, la location offre un legame diretto con la tradizione industriale torinese. Oggi l’Heritage Hub ospita una ricca collezione di vetture classiche dei marchi torinesi del Gruppo Stellantis, rendendolo il contesto ideale per celebrare l’innovazione, la storia e le icone che hanno segnato il Made in Italy.