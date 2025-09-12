in Alfa Romeo

Alfa Romeo sponsorizza l’evento “Tutto Bene”

Seconda edizione al Mottarone, lungo la storica Strada Borromea, con circa 80 auto

di

Alfa Romeo - Tutto bene 2025

Alfa Romeo è sponsor della seconda edizione di “Tutto Bene Hillclimb”, un’affascinante parata di auto da collezione che richiama appassionati da tutto il mondo in uno scenario paesaggistico straordinario. L’evento si è svolto mercoledì 10 settembre lungo la Strada Borromea, da Gignese, vicino a Stresa, fino alla vetta del Mottarone, in provincia di Novara. Circa 80 vetture hanno preso parte alla manifestazione, spaziando tra modelli classici e contemporanei: dalle icone più celebri dell’automobilismo italiano a vetture più semplici ma emblematiche, tutte accomunate dal divertente motto “only cool cars allowed”. La parata ha offerto un mix di eleganza, passione e adrenalina, celebrando lo stile e la storia delle automobili in un contesto naturale mozzafiato.

Alfa Romeo sostiene l’evento “Tutto Bene Hillclimb”, la prestigiosa parata che celebra passione, design e cultura

Tra i partecipanti più attesi c’era Alfa Romeo, presente con la storica Tipo 33/2 “Periscopica” del 1967 e la moderna Giulia Quadrifoglio, simboli di una passione senza tempo. Organizzato dallo studio di design Borromeo-Silva insieme all’agenzia creativa statunitense Race Service, “Tutto Bene” propone un nuovo format di raduno automobilistico, dinamico ma sicuro, capace di valorizzare il territorio. Niente prove cronometrate o gare di velocità: lo spirito è racchiuso nello slogan, racchiuso nel claim “slow down to go fast”, che racconta il piacere della guida come un’esperienza consapevole, immersa nel paesaggio e condivisa tra appassionati.

Protagonista dell’edizione 2025 è una delle vetture più iconiche della storia Alfa Romeo: la Tipo 33/2 “Periscopica” del 1967, nota come “Fléron”. Un modello leggendario che ha segnato il ritorno ufficiale del marchio alle corse internazionali: al suo debutto, vinse la cronoscalata di Fléron con Teodoro Zeccoli al volante. Il suo straordinario percorso sportivo iniziò il 12 marzo 1967 e culminò con i titoli mondiali Marche del 1975 e del 1977.

Considerata l’antesignana della 33 Stradale, la Periscopica rappresenta uno dei capolavori più autentici della tradizione Alfa Romeo. Dotata di un motore V8 da 2 litri e 270 CV e di un telaio tubolare in lega leggera e magnesio con un peso complessivo di soli 580 kg, è l’epitome dell’ingegneria automobilistica italiana. Nel corso degli anni, ha corso sulle leggendarie strade della Targa Florio e a Sebring e al Nürburgring, distinguendosi per agilità e potenza.

L’auto è attualmente custodita dalla Scuderia del Portello, fondata ad Arese nel 1982 come team ufficiale Alfa Romeo per le gare storiche. La Scuderia conserva e fa gareggiare alcune delle vetture più iconiche del marchio, trasformandole in un vero e proprio “museo in movimento” che partecipa a prestigiosi eventi come la Mille Miglia, la Le Mans Classic e il Goodwood Festival of Speed. Insieme alla Fabbrica del Portello, fornisce un eccellente servizio di restauro, supporto logistico e tecnico, per mantenere viva la tradizione sportiva e il fascino intramontabile di Alfa Romeo in tutto il mondo.

Alfa Romeo - Tutto bene 2025

Infine, l’evento esclusivo sul Lago Maggiore vedrà anche una speciale Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, il modello che ha infiammato gli schermi di Hollywood nel film 6 Underground di Michael Bay del 2019 , sfrecciare tra i vicoli di Firenze nella sua spettacolare livrea verde fluo, in una delle sequenze d’azione più memorabili di qualsiasi film degli ultimi anni. Inoltre, con il suo cuore pulsante – un V6 biturbo da oltre 500 CV – questa specifica Giulia Quadrifoglio non è solo un’icona di potenza e design italiani, ma anche la stella indiscussa della sfilata, pronta a incantare il pubblico con la sua presenza scenica.

Insomma, Alfa Romeo unisce al Mottarone il mito della Tipo 33/2 “Periscopica” e la potenza della Giulia Quadrifoglio in un’unica espressione del Biscione, un marchio capace di trasformare la propria storia in passione ed emozione senza tempo.

LinkedInTelegramWhatsApp

Lascia un commento

Mercato EMEA