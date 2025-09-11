Fiat lancia l’edizione limitata “600 Hybrid Crema Cappuccino” in Giappone

Stellantis lancerà l’edizione limitata “600 Hybrid Crema Cappuccino“, una versione in edizione limitata del SUV compatto Fiat 600 Hybrid La Prima. Il modello in edizione limitata, la “600 Hybrid Crema Cappuccino”, sarà disponibile in tutto il Paese presso le concessionarie Fiat autorizzate a partire da giovedì 11 settembre.

L’11 settembre in Giappone arriva la Fiat 600 Hybrid Crema Cappuccino

Il prezzo al dettaglio consigliato dal produttore è di 4.190.000 yen (tasse incluse). La “600 Hybrid La Prima” base è un SUV compatto che combina l’elegante design italiano, immediatamente riconoscibile come Fiat, con consumi ai vertici della categoria e una gamma completa di funzioni di assistenza alla guida.

Dotata di un sistema ibrido di nuova generazione in grado di funzionare in modalità completamente elettrica a basse velocità, offre un’accelerazione confortevole e una guida fluida, offrendo un’esperienza di guida confortevole. Inoltre, il veicolo è stato migliorato in termini di facilità d’uso, tra cui un ampio vano bagagli e un portellone elettrico con apertura senza mani. Fin dal suo lancio a maggio di quest’anno, il modello è stato accolto con entusiasmo per la sua combinazione di design, prestazioni di guida e praticità.

Le origini della “600 Hybrid Crema Cappuccino” affondano nella cultura del caffè apprezzata quotidianamente dagli italiani. In Italia, c’è la meravigliosa usanza di assaporare lentamente la crema sopra il cappuccino prima di servirlo. Gli italiani, particolarmente esigenti in fatto di caffè, adorano quella crema. Ispirata da questa tradizione, la tinta “Crema Cappuccino” della carrozzeria dell’auto in edizione limitata è un beige elegante e raffinato che si abbina perfettamente al design accattivante della 600. Sebbene questa tinta metallizzata sia solitamente disponibile come optional, ha lo stesso prezzo del modello base.