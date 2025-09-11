Fiat Titano: in Argentina insieme al CT della nazionale nella nuova campagna pubblicitaria

In un mondo in cui determinazione, impegno e perseveranza sono fondamentali per superare le sfide quotidiane, Fiat presenta una nuova campagna, questa volta per il suo ultimo lancio: il nuovo pick-up Fiat Titano. Con lo slogan “I Titani della Vita”, la campagna ha come protagonista Lionel Scaloni, Direttore Tecnico della Nazionale di Calcio Argentina, e si rivolge direttamente a chi affronta ogni giorno con coraggio e convinzione.

Fiat Titano protagonista di un nuovo spot in Argentina insieme a Lionel Scaloni CT della nazionale

“I titani della vita sono quegli individui che, giorno dopo giorno, dimostrano una forza e una determinazione incrollabili. Sono quelli che si alzano presto per andare al lavoro, che non si arrendono di fronte alle avversità e che cercano sempre di superare se stessi. Sono gli eroi non celebrati che fanno girare il mondo. Lionel Scaloni, Direttore Tecnico della Nazionale di Calcio, incarna perfettamente questa immagine di titani della vita e Fiat è orgogliosa di averlo con noi nel trasmettere questo messaggio”, afferma Sabastián Gimenez, Direttore dell’Ufficio Marketing Globale – Regione Sud America di Stellantis.

Prodotto in Argentina, il nuovo pick-up Fiat Titano è stato lanciato ufficialmente sul nostro mercato con una proposta di valore superiore: un eccellente rapporto qualità-prezzo, una gamma altamente efficiente, straordinarie opportunità di acquisto attraverso vari canali di vendita e una solida rete di concessionari in tutto il Paese.

Il Nuovo Fiat Titano è dotato dell’affidabile e straordinario motore turbodiesel Multijet 2.2 da 200 CV, che garantisce la potenza necessaria sia per il lavoro nei campi che per la guida in città. Presenta inoltre un design robusto e accattivante e dotazioni tecnologiche e di sicurezza eccezionali. Il Nuovo Fiat Titano è il primo prodotto del nuovo polo pick-up di Stellantis presso lo stabilimento di Córdoba, rafforzando la presenza di Fiat in Argentina e in tutta la regione.