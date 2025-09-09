Citroën Berlingo premiata in Germania: ha il valore residuo più alto della sua categoria

Citroën sale ancora una volta sul gradino più alto del podio dei Value Champions di Auto Bild. Il titolo di “Value Champion 2025″ è stato assegnato alle auto nuove con il deprezzamento più basso in undici diverse categorie di veicoli. Il marchio del doppio chevron conquista il primo posto nella categoria dei furgoni con il Citroën Berlingo. Auto Bild assegna il titolo ogni anno in collaborazione con lo specialista di valutazione dei veicoli Schwacke. Con un valore residuo del 62,4% stimato su tre anni e 60.000 chilometri, il Berlingo Van è al vertice della sua categoria.

1° posto: gli esperti Schwacke attestano che la Citroën Berlingo ha il valore residuo più alto della sua categoria

“Siamo lieti che il Citroën Berlingo abbia ottenuto risultati così positivi nella classifica Value Champions 2025. Il Berlingo è un eccellente esempio della comprovata qualità dei nostri veicoli: si distingue non solo per la sua idoneità all’uso quotidiano, ma anche per il mantenimento del valore. Per i nostri clienti, questo rappresenta un investimento a lungo termine ed economicamente sostenibile. Il nostro obiettivo rimane quello di rendere accessibili tecnologie e veicoli all’avanguardia e gli esperti di Schwacke hanno ora confermato che il Berlingo vale pienamente la pena in questo senso”, afferma Thomas Goldboom, Amministratore Delegato di Citroën Deutschland GmbH. Il monovolume Citroën Berlingo nella lunghezza M con motore diesel e nell’allestimento PLUS è il Value Champion 2025 nella categoria dei furgoni, con un valore residuo previsto del 62,4%.

Citroën Berlingo conferma ancora una volta la sua posizione privilegiata sul mercato: ha plasmato il segmento delle station wagon a tetto alto e oggi incarna il moderno linguaggio stilistico Citroën. Conservando il suo design distintivo e evolvendosi contemporaneamente con tecnologie moderne, elevati livelli di comfort e un sistema di propulsione efficiente, Berlingo rimane fedele alla sua praticità quotidiana e garantisce il suo valore nel tempo. Berlingo è un vero tuttofare per la famiglia, il lavoro e il tempo libero.