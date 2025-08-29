Citroën Berlingo e Spacetourer: in gamma tornano i motori diesel in UK

Citroën cambia direzione. Il marchio del doppio Chevron ha annunciato l’aggiunta di un motore diesel allo SpaceTourer e di versioni benzina e diesel alla gamma Citroën Berlingo. Questo annuncio è specifico per il mercato britannico, ma segnala un cambiamento che dovrebbe essere seguito anche da altri mercati.

Citroën SpaceTourer e Citroën Berlingo: tornano i motori diesel nella gamma dei due veicoli commerciali

SpaceTourer nelle varianti M e XL monta un motore diesel da 2,2 litri e 180 CV, con capacità fino a nove passeggeri. Il veicolo dispone di una soglia di carico ribassata e un bagagliaio che può arrivare a 3.100 litri, rendendolo ideale per famiglie o gruppi numerosi. Per il comfort e la sicurezza, offre fino a sei punti di ancoraggio Isofix, sedili modulari su guide e un abitacolo versatile. La versione PLUS integra un touchscreen da 10 pollici con mirroring wireless, fari a LED e Design Pack. La MAX aggiunge climatizzatore bizona, Citroën Connect Nav, telecamera a 180°, porte scorrevoli elettriche e sedili in pelle. I prezzi partono da £41.925 nel Regno Unito.

Citroën Berlingo è ora disponibile nelle versioni elettrica, benzina o diesel. La versione M è dotata di un motore 1.2 litri da 110 CV, mentre i motori diesel 1.5 litri da 100 e 130 CV sono disponibili nelle versioni M a cinque posti e XL a sette posti, abbinati a un cambio manuale o automatico, a seconda del motore

Citroën Berlingo PLUS è dotato di sensori di parcheggio posteriori, abbaglianti automatici e touchscreen da 10 pollici con connessione wireless per smartphone. La versione MAX è inoltre dotata di telecamera posteriore a 180°, sedili Citroën Advanced Comfort e volante in pelle riscaldabile. I prezzi partono da £ 23.915.

“Introducendo motori a benzina e diesel su Berlingo e SpaceTourer, insieme ai nostri modelli elettrici avanzati, offriamo ai clienti una scelta più ampia che mai. Questi veicoli svolgono un ruolo importante sia per le famiglie che per le aziende, e la flessibilità dei motori a combustione efficienti, unita alla praticità delle opzioni elettriche, garantisce a Citroën una soluzione per ogni esigenza”, ha dichiarato Greg Taylor, Amministratore Delegato di Citroën UK.