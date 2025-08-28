DS N°8: nuova campagna pubblicitaria per il lancio sul mercato della vettura

In occasione del lancio commerciale di DS N°8, DS Automobiles svela una nuova, audace campagna pubblicitaria che rappresenta una svolta nella sua comunicazione: più moderna, anticonformista, pittorica e poetica. Lontano dai canoni convenzionali, questo messaggio trasmette una ventata di freschezza creativa, a immagine di una Francia contemporanea, dinamica e ispiratrice che illustra una nuova arte del viaggio alla francese.

DS Automobiles lancia una nuova campagna pubblicitaria dal tono libero, audace e contemporaneo per DS N°8

Diretto da Henry Scholfield, il filmato della campagna segue il viaggio di una DS N°8 che attraversa la Francia da Parigi al Mediterraneo senza ricaricare. Un’impresa tecnica messa in scena con umorismo, sottigliezza e stile, sostenuta da un’estetica raffinata. La colonna sonora originale, affidata a Guillaume Alric/Enfant Sauvage – metà del duo electro The Blaze – accompagna questa odissea con un arrangiamento potente ed emozionante.

“Una nuova campagna e un nuovo tono per DS Automobiles, che riflettono una Francia che osa, come ha fatto durante i Giochi Olimpici di Parigi 2024, puntando sempre all’eccellenza: 750 km di autonomia elettrica, nel comfort di riferimento, per esaltare l’Arte del Viaggio”, ha dichiarato Xavier Peugeot, CEO di DS Automobiles

Questa odissea elettrica è anche una dichiarazione: “Sì, i francesi a volte esagerano”. La campagna è divisa in una serie di scene in cui l’eccesso diventa una qualità francese: nella gastronomia, nella moda… e ora, nell’autonomia elettrica. Lontano dall’arroganza, DS Automobiles rivendica un’eleganza in movimento: più vivace, più leggera, più contemporanea.

Vero concentrato di innovazione e raffinatezza, DS N°8 segna una svolta nelle ambizioni elettriche di DS Automobiles. DS N°8 combina un’aerodinamica all’avanguardia con una batteria di ultima generazione da 97,2 kWh prodotta in Francia, che offre fino a 750 chilometri di autonomia (ciclo WLTP), con una potenza fino a 350 cavalli e trazione integrale. I suoi interni coniugano tecnologia avanzata e artigianalità d’eccezione con materiali di alta qualità, finiture curate nei minimi dettagli e un comfort di riferimento. DS N°8 non rappresenta solo un passo avanti, ma eleva l’esperienza di viaggio.

Con questa nuova campagna, DS Automobiles conferma la sua volontà di coniugare design, innovazione ed emozione, posizionando DS N°8 come il nuovo portabandiera di un’arte del viaggio alla francese reinventata. Attraverso N°8, DS Automobiles incarna più che mai una nuova ventata di aria fresca, una nuova voce, nel cuore di una Francia automobilistica premium e audace.

DS Automobiles sarà visibile sui media a partire dal 29 agosto con uno spot televisivo di 30 secondi, trasmesso sui principali canali nazionali fino al 14 settembre. Il Brand sarà presente anche sul Web con video in un formato adattato di 20 secondi, che saranno trasmessi su numerosi media digitali tra l’1 e il 21 settembre.

DS Automobiles sponsorizzerà inoltre diversi programmi televisivi in ​​Francia dal 1° ottobre al 30 novembre. Infine, DS N°8 sarà presente sulle pagine delle più grandi testate nazionali e regionali e sulla stampa periodica. Questa campagna pubblicitaria illustra l’inizio di un nuovo capitolo per DS Automobiles e simboleggia il suo rinnovamento attraverso nuovi, superbi design.