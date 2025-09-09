Ram 3500 e 1500 tra i modelli più venduti ad agosto in Brasile

La combinazione di forza, capacità, lusso e tecnologia, i pilastri portanti di un pick-up Ram, continua a conquistare nuovi fan tra i consumatori brasiliani. Tra gennaio e agosto 2025, Ram ha immatricolato oltre 2.500 unità nel segmento full-size, mantenendo la leadership in questo sottosegmento di pick-up con una quota di mercato del 63%.

I modelli di Ram hanno superato il traguardo delle mille unità vendute ciascuno negli otto mesi cumulativi consolidati nel 2025

Oltre al significativo risultato complessivo, due modelli del marchio si sono distinti nel sottosegmento durante gli otto mesi già consolidati quest’anno. Il 3500, che ha debuttato ad agosto come parte della gamma rinnovata 2025, ha superato le 1.000 unità vendute quest’anno. Il nuovo 3500 rafforza ulteriormente la sua posizione di pick-up diesel più potente in vendita in Brasile con il nuovo motore Cummins® Turbodiesel High-Output da 6,7 ​​litri con 436 CV e 1.458 Nm (148,7 kgfm) di coppia.

La potenza senza pari del nuovo Ram 3500, tuttavia, non si limita al motore: è il pick-up con la più alta capacità di traino sul mercato brasiliano, in grado di trainare oltre nove tonnellate. All’interno, il 3500 vanta il più grande centro multimediale del segmento pick-up, con uno schermo da 14,5 pollici.

Un altro fiore all’occhiello del segmento full-size del marchio Ram da gennaio ad agosto 2025 è il 1500, che ha anch’esso superato le 1.000 unità vendute quest’anno. Il pick-up più veloce del Brasile fa battere forte il cuore dei brasiliani con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,3 secondi, offrendo anche il comfort di sospensioni pneumatiche regolabili su cinque livelli.

Anche il pluripremiato Rampage, che dal suo lancio ha già conquistato 25 premi dalla stampa specializzata, ha motivo di festeggiare a fine agosto. Il modello più venduto è nella top 5 tra i pick-up di medie e grandi dimensioni e ha raggiunto il traguardo delle 48.000 unità immatricolate dal lancio. Il pick-up ha ricevuto un ulteriore impulso dalla recente edizione speciale Rampage R/T NFL Edition, che sarà prodotta in 300 unità per celebrare la partnership di Ram con la National Football League.