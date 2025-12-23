Fiat Coupé, Alfa Romeo 159 e Lancia Delta sono eterne: anche a novembre in Europa nuove immatricolazioni

Continua il curioso fenomeno delle auto zombi e cioè quelle uscite di produzione da anni o addirittura in certi casi da decenni che però registrano nuove immatricolazioni. E’ questo il caso di alcune Fiat Coupé, Alfa Romeo 159 e Lancia Delta che secondo i dati ufficiali di Dataforce, che sono stati pubblicati nelle scorse ore da Automotive News, a novembre 2025 hanno registrato qualche nuova immatricolazione in Europa.

Le auto italiane più iconiche non muoiono mai: nuove immatricolazioni a novembre 2025 per Fiat Coupé, Alfa Romeo 159 e Lancia Delta

Per quanto riguarda Alfa Romeo, il caso più curioso è quello di Alfa Romeo 159 che il mese scorso ha ancora registrato una nuova immatricolazione. Si tratta di un caso curioso considerato che l’auto è uscita di produzione nel 2013 quindi ben 12 anni fa. Altro caso curioso è quello di una Lancia Musa che ha registrato a novembre 2025 la sua seconda immatricolazioni dell’anno. Anche in questo caso parliamo di una vettura uscita di produzione da tanto e cioè dal 2012. Anche di Lancia Delta si registrano immatricolazioni ma questa ormai non è più una notizia dato che succede regolarmente.

Per quanto riguarda invece Fiat, le auto coinvolte nel curioso “fenomeno” sono numerose. Tra queste la Punto, la Brava e la vecchia “Seicento”. Ma il caso che ci incuriosisce di più è quello di una Fiat coupé, la sportiva disegnata da Chris Bangle e prodotta fino al 2000.

Insomma pare proprio che auto quali Fiat coupé, Lancia Delta e Alfa Romeo 159 siano quasi immortalti. Ovviamente è assai probabile possa trattarsi di reimmatricolazioni. Mentre è molto meno frquente in questi casi si possa trattare di qualche fondo di magazzino dato che queste tre auto sono uscite di scena da troppi anni e dunque questa ipotesi non pare stare in piedi.