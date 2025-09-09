Citroën We Care: la garanzia speciale che dura 8 anni arriva in Italia

Per offrire maggiore sicurezza e tranquillità ai propri clienti, Citroën lancia la nuova garanzia “Citroën We Care”, che copre componenti fondamentali del veicolo come motore, cambio, trasmissione, sistemi di raffreddamento e di alimentazione. Tutti gli operatori delle concessionarie ufficiali in Italia sono disponibili a fornire informazioni dettagliate, con ulteriori dettagli consultabili anche sul sito ufficiale del marchio.

Debutta in Italia Citroën We Care: la garanzia speciale che copre fino 8 anni o 160.000 km

Il programma si distingue per semplicità, accessibilità e trasparenza: ogni manutenzione ordinaria effettuata presso la rete Citroën prolunga automaticamente la copertura fino alla scadenza successiva. Per i motori a combustione e ibridi, ogni intervento aggiunge un anno di garanzia, mentre per i modelli elettrici la copertura viene estesa di due anni.

L’attivazione di ogni proroga è confermata da un certificato inviato direttamente via email al cliente al termine della manutenzione in rete. In questo modo, Citroën garantisce un supporto affidabile e continuativo nel tempo, rafforzando la fiducia dei propri clienti e assicurando una protezione completa sui componenti più importanti del veicolo durante l’intero ciclo di manutenzione ordinaria.

Il programma “Citroën We Care” è ora disponibile per tutti i clienti, senza distinzione di canale d’acquisto o tipo di motorizzazione, che sia a combustione, ibrido plug-in o elettrico, e copre l’intera gamma Citroën. La garanzia è trasferibile al nuovo proprietario senza alcuna formalità e si integra con i contratti di manutenzione Citroën FlexCare: ad esempio, un piano di manutenzione di quattro anni può estendersi fino a sei anni di copertura.

Con “Citroën We Care”, i clienti possono guidare con serenità, beneficiando di assistenza affidabile e continua, riflettendo l’impegno del marchio a offrire veicoli durevoli, ben mantenuti e sicuri durante tutto il loro ciclo di vita.

Giovanni Falcone, Managing Director di Citroën Italia, ha sottolineato: “Con ‘Citroën We Care’ riaffermiamo il nostro impegno a semplificare la vita dei clienti e offrire loro una tranquillità duratura. Questa garanzia speciale, disponibile per privati e aziende, dimostra il forte impegno della rete per un supporto di qualità e a lungo termine”.