Opel Corsa elettrica con autonomia ancora maggiore disponibile per l’ordine in Europa

Con la nuova Opel Corsa Electric, la casa tedesca rende la mobilità elettrica ancora più attraente e adatta all’uso quotidiano. D’ora in poi, gli occupanti della piccola auto elettrica bestseller con Blitz potranno percorrere distanze ancora più lunghe tra una ricarica e l’altra. La Opel Corsa Electric con batteria da 51 kWh e una potenza di 115 kW (156 CV) consente ora un’autonomia a zero emissioni locali fino a 429 chilometri, circa il 6 per cento o fino a 24 chilometri in più rispetto a prima.

Maggiore autonomia, stesso prezzo: Opel Corsa Electric Yes con fino a 429 chilometri di autonomia a zero emissioni locali

Meglio di tutto, i clienti possono godere dell’autonomia estesa senza dover affrontare costi aggiuntivi. Una situazione positiva per tutti gli acquirenti di Opel Corsa Electric: più stile, più autonomia, maggiore usabilità quotidiana, e tutto questo allo stesso prezzo di prima. E insieme a ‘Electric All In’ Opel sta rendendo la mobilità elettrica ancora più facile e conveniente.

Piccola, pratica e resistente: con spazio per un massimo di cinque persone in dimensioni compatte, la nuova Opel Corsa Electric è una vera eroina di tutti i giorni e protegge l’ambiente e le risorse con la sua trasmissione a zero emissioni locali. Non a caso la giuria della rivista specializzata electricar l’ha nominata “Best in Class City Vehicle” nella sua lista dei premi del 2025.

Con l’autonomia elettrica, che ora è stata aumentata fino a 429 chilometri, l’agile auto elettrica è ancora più attraente sia nella vita di tutti i giorni che per i viaggi più lunghi. L’aumento dell’autonomia è stato reso possibile dal continuo sviluppo della batteria al nichel-manganese-cobalto (NMC). Inoltre, il sistema di guida è ora ancora più efficiente. Ad esempio, la Corsa Electric ora consuma solo 14,2 kWh di elettricità ogni 100 chilometri. E quando la bestseller delle piccole auto elettriche ha bisogno di essere ricaricata, si ricarica fino all’80 percento in meno di 30 minuti presso una stazione di ricarica rapida CC da 100 kW.

La nuova Opel Corsa Electric non solo brilla per l’elevata efficienza e praticità, ma è anche estremamente elegante, soprattutto come edizione speciale Opel Corsa Electric YES. Con i tre nuovi colori Eukalyptus Green, Kobalt Blue e Kiss Red, si distingue dalla massa ed è un’inconfondibile attrazione. Numerose caratteristiche della linea di allestimento GS di livello superiore sono incluse di serie.

Un altro motivo che dovrebbe rendere la Corsa Electric ancora più attraente è che il marchio con il Blitz sta rendendo la mobilità elettrica ancora più facile e accessibile per i clienti. I clienti che optano per un’auto elettrica a batteria come la Corsa Electric ora ricevono numerosi servizi contemporaneamente. “Electric All In” è il nome della formula che rende il passaggio alla mobilità elettrica facile e piacevole. Sono inclusi servizi come un eProWallbox Move per la ricarica rapida a casa, il pacchetto Opel Connect PLUS 4 e otto anni di ricarica mobile e assistenza in caso di guasto 5 nonché una garanzia sulla batteria.