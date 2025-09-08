La spettacolare rimonta della Peugeot 9X8 è stata premiata con il 3° e 4° posto in Texas

La 99a gara del Campionato Mondiale Endurance FIA ​​sarà sicuramente ricordata per le condizioni difficili che i team hanno incontrato durante questo massacrante evento di sei ore. La gara è iniziata dietro la safety car sotto una pioggia battente, durata un’ora, seguita da una pausa di 40 minuti con bandiera rossa. Poi la gara è ripresa, ancora sotto una pioggia battente e su una pista completamente bagnata. Al volante della Peugeot 9X8, Loïc Duval e Jean-Éric Vergne sono riusciti a risalire la classifica generale nonostante la visibilità molto limitata a centro gruppo. Loïc Duval è partito dall’11° posto e ha concluso il suo stint all’8° posto. Jean-Éric Vergne, partito dal 18° posto dopo aver ricevuto una penalità considerata severa, è risalito fino al 13° posto prima di cedere il volante a Paul Di Resta.

La Peugeot 9X8 #94 con Duval/Jakobsen/Vandoorne si è classificata terza alla Lone Star Le Mans, appena davanti alla 9X8 #93 con Jensen/Di Resta/Vergne

La pioggia non si è fermata durante gli stint di Malthe Jakobsen e Paul Di Resta, che hanno continuato l’impressionante rimonta della 9X8 con pneumatici da bagnato. Quando Mikkel Jensen e Stoffel Vandoorne hanno preso il volante, entrambe le vetture erano già nella top 10. Gli ultimi piloti del team Peugeot TotalEnergies hanno offerto una prestazione eccezionale in condizioni di aderenza costantemente difficili, portando le vetture al terzo e quarto posto!

Dopo l’ottima prestazione a San Paolo all’inizio di luglio, il team Peugeot TotalEnergies ha ottenuto il suo miglior risultato dal suo ritorno alle gare di endurance, tornando finalmente sul podio.

“Che gara!” ha esclamato Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di Peugeot Sport. “Siamo partiti da centro gruppo, è stata una sfida estrema e la pioggia non ha praticamente mai smesso, cosa che non credo ci fosse mai capitata prima. Siamo riusciti a non metterci nei guai, i piloti non hanno commesso un solo errore, il che è notevole date le condizioni, e alla fine la nostra strategia di gestione degli pneumatici ha dato i suoi frutti. Era da un po’ che non eravamo così vicini a un ottimo risultato: congratulazioni a tutto il team!”

Jean-Marc Finot, Senior Vice President di Stellantis Motorsport: “Il Team ha ottenuto il suo miglior risultato da quando è tornato alle gare di endurance. Le condizioni erano estreme, ma i nostri piloti non hanno commesso errori e sono riusciti a risalire la classifica con l’avanzare della gara. Ora speriamo di replicare questa prestazione nelle prossime gare.”

Malthe Jakobsen (Peugeot 9X8 #94): “È stato divertentissimo guidare questa vettura, su una pista bagnata, con scarsa visibilità e in mezzo a una folla densa! Questo è un risultato fantastico per la squadra e il mio primo podio nel WEC. Che gara pazzesca, la squadra ha fatto un lavoro incredibile.”

Mikkel Jensen (Peugeot 9X8 #93): “È stato assolutamente pazzesco in macchina! Abbiamo gestito perfettamente le gomme da bagnato e siamo stati super efficienti nell’ultima ora, quando la pista ha iniziato ad asciugarsi. Abbiamo lottato fino alla fine per risalire dal 18° al 4° posto. Questa è una fantastica ricompensa per tutta la squadra.”