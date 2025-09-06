Stellantis: Mike Koval Jr dice addio

Mike Koval Jr., storico dirigente di Stellantis, ha lasciato l’azienda a partire da venerdì. Nel corso della sua carriera, Koval ha ricoperto ruoli di primo piano, tra cui quello di CEO del marchio Ram, la guida di Mopar in Nord America e, più recentemente, la supervisione delle vendite globali di Jeep. La notizia della sua uscita è stata confermata dalla portavoce Kaileen Connelly, che ha ringraziato Koval per il contributo offerto alla crescita dei diversi brand del gruppo e gli ha augurato il meglio per il futuro professionale.

Stellantis non ha fornito ulteriori dettagli sulle ragioni della separazione, ma la decisione segna la fine di un percorso lungo e significativo all’interno dell’azienda automobilistica, che negli ultimi anni ha affrontato numerose trasformazioni strategiche e manageriali. La leadership di Koval è stata determinante in diverse fasi di sviluppo dei marchi che ha seguito.

Richard Cox, altro dirigente veterano di Stellantis, assumerà il ruolo di vertice nelle vendite e nel marketing di Jeep a livello globale, ricoperto da Koval da febbraio. Cox ha recentemente ricoperto posizioni di rilievo in ambito fatturato, pianificazione aziendale e sviluppo commerciale, e in precedenza ha lavorato in Maserati, Alfa Romeo e Dodge, e presso la divisione canadese di Chrysler, secondo il suo profilo LinkedIn.

Koval ha lavorato con l’azienda e i suoi predecessori per oltre due decenni, arrivando a diventare CEO del marchio di pick-up Ram nel 2021. Nel 2023, in seguito a diversi cambi di leadership a livello globale, è passato a supervisionare la divisione ricambi Mopar in Nord America, con Tim Kuniskis a capo di Ram. È entrato a far parte di Jeep proprio mentre il marchio stava assumendo un nuovo CEO , Bob Broderdorf. Stellantis alle prese con il calo delle vendite, i rallentamenti della produzione e altri problemi, ha subito una serie di abbandoni al vertice e altri rimpasti a partire dall’anno scorso, compresi diversi cambiamenti da quando il nuovo CEO Antonio Filosa ha preso il comando a giugno.

L’uscita di Mike Koval sembra confermare la volontà di Antonio Filosa di plasmare un team dirigenziale su misura, mentre Stellantis punta a rafforzare la propria posizione e a recuperare quote di mercato, soprattutto negli Stati Uniti, mercato strategico e altamente redditizio. Jeep, da sempre il marchio di punta del gruppo e leader di vendite negli USA, ha registrato nel secondo trimestre un lieve incremento rispetto all’anno precedente.

Tuttavia, se si considera l’intero primo semestre, le immatricolazioni sono scese del 5%, rimanendo ben al di sotto dei volumi di qualche anno fa. Secondo diversi concessionari, la contrazione è legata a prezzi elevati, politiche di incentivi meno aggressive e alcune carenze nell’offerta di modelli, fattori che avrebbero frenato la crescita del brand. La riorganizzazione manageriale appare quindi parte di una strategia più ampia per rilanciare il marchio e rafforzarne la competitività.